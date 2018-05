Anekdoten erzählt Michael Sagmeister gern. Etwa von seiner Begegnung mit einem berühmten US-amerikanischen Jazzmusiker – „den Namen sag’ ich nicht“. Der Jazzer hatte ihn einst für mehrere Auftritte im berühmten New Yorker Club „Blue Note“ engagiert. Sagmeister flog also hin, fuhr mit dem Taxi direkt vom Flughafen zum Club, klopfte, der Musiker kam zur Tür – und erkannte den deutschen Gitarristen nicht. Wer er denn sei, nuschelte der Bandleader, der offensichtlich nicht mehr nüchtern war. Und: Er kenne keinen Deutschen. Rums, flog die Tür wieder zu, vor dem verdutzten Michael Sagmeister.

Der ließ sich nicht verdrießen. Klopfte wieder. Und wieder. Irgendwann kam zufällig der Schlagzeuger der Band hinzu, ließ ihn ein und versuchte zu vermitteln: Hey, das sei doch jener Deutsche, den man für die nächsten Auftritte gebucht habe. Was den mit einer Flasche Whisky herumlümmelnden Bandleader allerdings nicht überzeugte. Nach einigem Hin und Her wandte er sich doch an den Deutschen. So, Gitarrist sei er also. Ob er denn spielen könne. Eine Frage, bei der mancher Musiker vielleicht auf dem Absatz kehrt gemacht hätte, beleidigt wegen solcher Zweifel. Nicht so Michael Sagmeister. Er griff zum Instrument, begann zu spielen – und der Bandleader horchte auf. Nach ein paar Takten unterbrach er den Gitarristen ungläubig: „You’re not a German, you’re from here“ – „Du bist kein Deutscher, Du bist von hier“. Sagmeister hatte gewonnen. Und heimste nach den Auftritten in New York ein noch größeres Lob vom begeisterten Bandleader ein: dass er der beste Gitarrist seit Jazz-Legende Wes Montgomery sei.

Michael Sagmeister schmunzelt, als er diese Episode erzählt. Vielleicht auch deshalb, weil sie so gut illustriert, was ihm gelungen ist: der Aufstieg aus einer Frankfurter Arbeiterfamilie zu einem der Besten seiner Zunft. Weltweit. Gegen etliche Widerstände. Auch deshalb hat er seine jüngste CD, die vor wenigen Wochen erschienen ist, „Power of Resistance“ genannt, „Kraft des Widerstands“.

Denn Hindernisse gab es reichlich auf seinem Weg. Nicht zuletzt wegen seiner Herkunft: ein uneheliches Kind, 1959 geboren, das bei seinen Großeltern in Goldstein aufwuchs, „der Frankfurter Bronx“. Wo man schon mal unvermutet von älteren Jungs in den Schwitzkasten genommen wurde, wenn man an der falschen Ecke abbog. So etwas prägt. Genauso wie die Großmutter. „Eine der typischen Trümmerfrauen: harte Schale, weicher Kern. Eine unglaublich tolle Frau, die mir viel mitgegeben hat.“ Zum Beispiel den Satz: „Bub, wenn Du was machst, mach’s g’scheit.“ Und: „Von nix kimmt nix.“ Für Michael Sagmeisters Ideen haben die Großeltern dagegen wenig Verständnis. Dass er als Kind erst Biologe werden will – „ich wollte immer raus in die Natur“ –, später dann Fußballspieler, sehen sie mit Skepsis. Er solle doch einen anständigen Beruf lernen, zum Beispiel Kaufmann.

Begeisterter Fußballer

Aber der Junge hat früh seinen eigenen Kopf. Mit Begeisterung spielt er Fußball. Der kleine, flinke Stürmer in der B-Jugend fällt Talentsuchern auf. Etwa demjenigen der Offenbacher Kickers. Einladungen zum Probetraining lehnt er jedoch ab. Denn inzwischen ist schon ein neuer Berufswunsch in ihm aufgekeimt: Musiker. Das liegt vor allem an jenem neuen Musiklehrer, der seinen Schülern Jimi Hendrix’ „Voodoo Child“ vorspielt, statt sie Volkslieder singen zu lassen. Michael Sagmeister ist damals zwar ein wissbegieriger, aber auch unruhiger Schüler – „wenn ich nicht gefordert worden bin, hatte ich schnell keinen Bock mehr“. Doch Hendrix packt ihn. Irgendwann fragt der Lehrer, wer die Gitarre holen würde, die in seinem Auto liege. Schnell schießt Sagmeisters Finger in die Höhe. Er bekommt den Autoschlüssel, rennt los, findet das Instrument. Nichts Besonderes, „eine Null-Acht-Fünfzehn-Gitarre“. Aber der Zehnjährige ist gebannt: „Ich hatte das Ding in der Hand und wusste sofort, ich werde Gitarrist. Schon auf dem Weg ins Klassenzimmer hab’ ich darauf rumgeballert.“

Doch wie soll er das seinen Großeltern beibringen? Schließlich ist das Geld damals in der Goldsteiner Arbeiterfamilie knapp. Und für scheinbar unnütze Dinge wie Musikinstrumente gibt man es schon mal gar nicht aus, geschweige denn für Unterrichtsstunden. Da kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Ein Freund hat gerade eine Gitarre bekommen, aber wenig Lust zum Spielen. Michael Sagmeister wiederum ist stolzer Besitzer eines Bonanza-Fahrrads mit Bananensattel, das sich seine Großeltern vom Mund abgespart haben. Der Traum vieler Jungs damals. Die beiden machen einen Deal: „Wir haben uns immer mittags getroffen. Er ist mit meinem Fahrrad gefahren, und ich hab’ im Eck’ gesessen und geübt.“ Stundenlang geht das so. Wochenlang. Monatelang. Und zwar ohne Lehrer, ohne Hilfsmittel. Später findet Michael Sagmeister andere, die ihm ihr Instrument leihen. Bis er nach gut drei Jahren vom Großvater endlich die erste Gitarre bekommt, für 200 Mark.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt gibt es kein Halten mehr. Immer exzessiver übt der Junge, bis zu zwölf Stunden am Tag. Hin und wieder schleicht er sich in Konzerte, starrt Gitarristen auf die Finger, um sich ihre Tricks abzugucken. Und hört Unmengen von Musik. Während sich seine Freunde für Mainstream wie Suzi Quatro, „Sweet“ und „Slade“ begeistern, hört er Jimi Hendrix, später dann Experimentelleres wie John Coltrane, Charlie Parker sowie John McLaughlin und seine Fusion-Band „Mahavishnu Orchestra“ – „die fand ich so cool“.

Irgendwann entdeckt er das „Guitar Center“ des Frankfurter Gitarristen Peter Coura gegenüber dem Frankfurter Messeturm. Ein Geschäft, das für ihn jahrelang so etwas wie eine zweite Heimat ist. Häufig macht er sich dort nützlich: putzt die Instrumente, zieht neue Saiten auf. Dafür darf er dort öfters üben, „ich hab’ dort die tollsten Gitarren gespielt“. Das lockt Neugierige in den Laden, die dort stundenlang herumhängen und zuhören. Inhaber Peter Coura treibt das gelegentlich zur Verzweiflung: „Hört mal, Leute, mir reicht das jetzt. Ich hab’ hier einen Laden.“ Schließlich drückt er Michael Sagmeister Farbeimer und Pinsel in die Hand und zeigt ihm ein kleines Zimmer hinter den Verkaufsräumen. Das solle er sich doch herrichten, zum Üben. Der lässt sich nicht zweimal bitten. Coura wiederum erzählt seinem Freund, dem bekannten, viel zu früh verstorbenen Frankfurter Gitarristen Volker Kriegel, von dem eigenartigen Jungen: „Sowas hast Du noch nicht gesehen. Gib dem doch mal Unterricht.“ Kriegel, neugierig geworden, kommt tatsächlich. Michael Sagmeisters erste und einzige Gitarrenstunde dauert gerade mal zwei Minuten, wie er mit verschmitztem Grinsen erzählt. So lange hört Kriegel ihm zu, dann wendet er sich verärgert an Coura. Ob dieser ihn veräppeln wolle? „Was soll ich dem denn noch beibringen? Der kann doch schon alles.“

