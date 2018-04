Wettbewerb: Jens und Andrea von der VGF wollen Europas beste Tramfahrer werden

Am 5. Mai ist es so weit. Dann messen sich Andrea Ramsthaler (28) und Jens Buchhold (55) mit etwa 30 weiteren Straßenbahnfahrer-Teams aus ganz Europa. Und wollen den Titel nach Frankfurt holen.

Andrea Ramsthaler und Jens Buchhold verstehen sich gut. Die Kollegen, die bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) Straßenbahn fahren, lieben ihren Job. Auch wenn er bisweilen anstrengend ist.

Schon zum zweiten Mal treten sie jetzt gemeinsam an. „Im Vorjahr haben wir es leider nicht zur EM in Teneriffa geschafft“, sagt Buchhold. „Wir sind an Wettbewerbern in der VGF gescheitert“, erzählt Andrea Ramsthaler. In diesem Jahr war es anders: Die beiden traten wieder an und setzten sich gegen vier Konkurrenten durch. Es sind die besten Trambahnfahrer der VGF und vertreten das Unternehmen bei der Europameisterschaft in Stuttgart.

Gewisse Disziplinen sind dabei Pflicht. So müssen die Mannschaften – je ein Mann und eine Frau – ihre Bahn bei abgeklebtem Außenspiegel zentimetergenau anhalten können. 500 Punkte gibt es, wenn eine hintere Tür exakt im zentralen Feld steht. Eine andere Aufgabe: Ein Pappkamerad, bei der VGF heißt er „Patrick“, muss von einem der beiden so platziert werden, dass die Bahn, die vom anderen gefahren wird, ihn gerade nicht trifft. Pech gehabt: Als Ramsthaler an diesem Vormittag den Patrick selbstbewusst an die Schienen hebt, noch einmal Maß nimmt und ihn etwas dichter heranrückt, streift die Bahn den Finger, und bunte Papierchen fallen herab. Diese Runde hätte die VGF verloren.

Die Übung macht’s

„Wir üben schon einige Male“, sagt Jens Buchhold. „Aber die Aufgaben sind nicht leicht.“ Auch nicht für ihn, der schon 34 Jahre Straßenbahnen durch Frankfurt fährt. Wann macht man das schon mal: Die Geschwindigkeit bei abgeklebtem Tachometer einschätzen und möglichst exakt 30 km/h fahren? Ganz zu schweigen von den Überraschungsaufgaben, die noch keiner kennt und die für die Teilnehmer meist viel Spaß bringen. Michael Rüffer, technischer Geschäftsführer der VGF, berichtet: „Im Vorjahr in Teneriffa musste man mit der Tram einen mannshohen Ball stoßen und damit Kegel umwerfen.“ Ein anderes Mal wurden an der Tram vorne zwei Drahtbürsten befestigt. Dann galt es, vorsichtig einen Luftballon aufzunehmen und dazwischen zu klemmen.

Platz drei

Bei der vorigen EM hat die VGF den dritten Platz erzielt. Auf ein solches Ergebnis hoffen die beiden Teilnehmer auch, vielleicht sogar besser. Die EM wird immer von einem Nahverkehrsunternehmen ausgerichtet. Und dessen Fahrer haben einen Vorteil, weil dessen Bahnen verwendet werden. In diesem Fall Stuttgarter. „Das sind Hochbahnen, wir haben Niederflurfahrzeuge. Das ist ein Unterschied, deswegen trainieren wir auch mit U-Bahn-Fahrzeugen“, erläutert Andrea Ramsthaler, die seit viereinhalb Jahren Straßenbahn fährt. Sie kann es kaum noch erwarten, bis endlich der 5. Mai ist.