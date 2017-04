Kameraüberwachung an der Hauptwache: Jetzt geht es um das Wie

Als am 19. Dezember vergangenen Jahres die Bilder vom Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche im Fernsehen gezeigt wurden, reagierten manche Frankfurter besonders betroffen. Denn der Tatort, an dem der Attentäter den Lastwagen in die Menschenmenge steuerte, erinnert an die Hauptwache. Die Gegebenheiten sind nahezu identisch. Auch dort stehen in der Adventszeit neben der Katharinenkirche Buden des Weihnachtsmarktes, auch dort könnte ein zur Waffe missbrauchter Lkw in eine große Menschenmenge rasen. Kaum ein Platz in Frankfurt ist so gefährdet wie die Hauptwache.

Politik bedeutet Steuerung und Führung. Sie muss auf aktuelle Ereignisse und Gefahren reagieren: Überlegt, angemessen und entschieden. Die Diskussion über die Videoüberwachung an der Hauptwache ist lange geführt worden, jetzt ist es Zeit zum Handeln. Auch unter den zunächst widerstrebenden Genossen und den Grünen ist offenbar die Erkenntnis gereift, dass es an der Hauptwache nur noch um das Wie der Kameraüberwachung gehen kann, nicht mehr um das Ob.

Schließlich gehört es zu den ursprünglichsten Aufgaben und Pflichten des Staates, seine Bürger zu schützen. Die offene Gesellschaft muss sich gegen ihre Feinde verteidigen. Und zwar so, dass der Preis für die Einschränkung der individuellen Freiheit des Einzelnen niedrig bleibt.