Gute Geschäfte für den Einzelhandel: Jetzt locken reduzierte Preise die Kunden in die Läden

Von wegen Winterschlaf: Die Zeil brummt. Allerlei Schnäppchen und "Sales" locken scharenweise Kunden in die Geschäfte. Der Winterschlussverkauf läuft und das kalte Wetter spielt den Händlern in die Karten.

Vanessa Götz hat zugeschlagen. In vier Tüten trägt sie ihre Ausbeute über die Zeil. „Ich habe 200 Euro zu Weihnachten geschenkt bekommen“, sagt die 20-Jährige. „Und jetzt gibt es ja schon die ersten Sonderangebote.“ Manchmal werben die Schaufenster mit „Winterschluss“, meistens jedoch mit dem englischen „Sale“, gemeint ist dasselbe: Es gibt Prozente. Und das, obgleich der Verband des deutschen Einzelhandels die Empfehlung herausgegeben hat, den Winterschlussverkauf erst am 30. Januar zu eröffnen. Auf Frankfurts Shoppingmeile, der Zeil, hielt sich in der ersten Woche des Jahres keiner daran. Alle werben mit Prozenten, manche Geschäfte legen noch eins drauf, geben zusätzliche 20 auf bereits reduzierte Artikel.

Vanessa Götz ist aus Würzburg angereist. Nicht nur, um in der Großstadt das Geld auszugeben. Sie musste einige Stunden Wartezeit überbrücken, während ihr Freund sich einer medizinischen Behandlung unterzogen hat. „Er wird Stammzellspender“, sagt Götz. Sie hat unterdessen selbst erste Schritte unternommen, um ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr zu verwirklichen: Sie hat sich jede Menge Sportbekleidung gekauft, jedes Stück war im Preis reduziert. Dazu stecken noch ein paar Geschenke für Freunde in ihren Tüten.

Weihnachten ist für den Einzelhandel noch nicht ganz vorbei. Zwischen den Jahren wurden Geschenke umgetauscht, am Jahresanfang lösen die Kunden Gutscheine ein und gehen auf die beginnende Schnäppchenjagd.

Die Nachbarn kamen

In den vergangenen Ferientagen war die Zeil deutlich voller als an einem gewöhnlichen Werktag. Gestern kamen besonders viele Menschen, weil der Dreikönigstag in Bayern und Baden-Württemberg ein arbeitsfreier Feiertag ist, sodass viele von dort zum Bummeln nach Frankfurt gekommen sind.

Dennoch, „es ist kein Vergleich mit dem Andrang im Dezember“, sagt Ralph Blank, Geschäftsführer bei Karstadt. „Das bleibt der stärkste Monat.“ Wenngleich bei Karstadt und den anderen Einzelhändlern auch der Januar umsatzstark ist. Eben weil die Preise fallen, was die Kauflust der Kunden wieder neu anregt.

Irgendetwas braucht jeder immer. „Damenhandtaschen sind derzeit der absolute Renner“, hat Frank Bertsch festgestellt, er ist Geschäftsführer der Galeria Kaufhof an der Hauptwache. „Der Trend scheint zur Zweit- und Dritttasche zu gehen.“ Die Lederwaren sind selbstredend reduziert. Bertsch rechnet, wenn das Wetter kalt und trocken bleibt, am Wochenende noch einmal mit einem großen Andrang. Nächste Woche, wenn die Ferien vorbei sind, machen die Händler dann ihren Strich unters Weihnachtsgeschäft.

Fast immer gibt’s Rabatt

Auch bei den Einkaufsriesen jenseits der Zeil, im Nordwestzentrum und im Hessen-Center, läuft das Geschäft mit den Sonderpreisen. Josef Schmelzer, Manager des Hessen-Centers, ist mit dem Kundenansturm zufrieden. Das Winterschlussgeschäft sei grundsätzlich aber kein absoluter Magnet mehr. „Wir haben das ganze Jahr über Rabattaktionen, das verteilt sich etwas.“

Axel Augustin vom Handelsverband Textil freut sich über das Wetter: „Wenigstens haben wir es jetzt schon im Januar schön kalt. Noch sind die Regale voll mit Wintersachen, die wir verkaufen können!“ Für das Weihnachtsgeschäft hatte der Einzelhandelsverband Deutschland schon vor dem Fest mit einer Umsatzsteigerung von 3,9 Prozent gerechnet, der hessische Verband hatte sich diesem Optimismus angeschlossen. Endgültige Zahlen gibt es noch nicht, auch nicht darüber, welchen Anteil der Online-Handel in diesem Jahr abgezogen hat. Klar ist nur: Er wird wieder höher sein als im Vorjahr.

Die Mehrzahl der 4092 Einzelhändler in Frankfurt blicken optimistisch ins neue Jahr. „Der private Konsum bleibt die Stütze der Wirtschaft“, sagte Silvio Zeizinger, Geschäftsführer des Handelsverbands Hessen-Süd und begründet das kurz:. „Die Beschäftigungslage ist gut, die Zinsen sind niedrig.“