130 Millionen Follower weltweit: Joel Brandenstein: Ein Youtube-Star erobert Frankfurt

Er hat mehr als 130 Millionen Fans weltweit, die ihm in Internet folgen. Vor Kurzem war sogar die Batschkapp bei seinem Auftritt ausverkauft, und sein Erstlingswerk, die CD mit dem Titel „Emotionen“, schoss gleich nach der Veröffentlichung auf Platz eins der Charts. 2017, das ist das Jahr Joel Brandensteins.

„Mit dem ersten Album gleich auf die Nummer eins zu gehen, das ist natürlich ein Traum“, so Brandenstein, der dafür auch eine Auszeichnung erhielt. „Immer, wenn ich diesen Award anschaue, weiß ich: ,Ja, das ist real’“, sagt Joel Brandenstein, der schon am zweiten Album werkelt. „Wenn meine Songs die Leute berühren, das zählt für mich fast mehr als eine Platzierung in den Charts“, stellt der Musiker klar, der Klavier spielt, seitdem er sieben Jahre alt ist.



Bald wird der 33-jährige gelernte Industriekaufmann auch die Jahrhunderthalle füllen. „Während der Ausbildung merkte ich, dass dieser Beruf nichts für mich war.“ Trotzdem schloss er die Ausbildung ab. „Ich hatte mir vorgenommen, etwas in meinem Leben abzuschließen, um, wenn es im kreativen Bereich nicht funktionieren sollte, die Möglichkeit zu haben, einen Job zu finden.“ Denn eins ist klar: Aus seinem Hobby – der Musik – einen Beruf zu machen und alles auf eine Karte zu setzen, das war nicht sein Plan. Jetzt lebt er von der Musik. „Meine Familie ist natürlich super stolz“, sagt er glücklich. „Aber auch sie hätte niemals geglaubt, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Das ist doch wie ein Sechser im Lotto.“

Gestern weilte der Mann, der mit Stimme und Piano betört, in der Mainmetropole und stieg bei Cream Music an der Taunusstraße ab. Er befindet sich auf Promotion-Tour, hat schon einige Termine hinter sich und noch etliche vor sich. Doch er beschwert sich nicht. Im Gegenteil.

„Es gibt weitaus Anstrengenderes, als auf Achse zu sein“, sagt Brandenstein, der aus Ratingen stammt.

Bis die Tournee startet, ist noch ein wenig Zeit. „Aber wir spielten in diesem Jahr bereits neun Konzerte“, erzählt er. „Für mich gab es dieses Jahr zwei Debüts: das erste Album und das erste Konzert.“ Live-Auftritte habe er bewusst lange hinausgezögert. „Ich habe mich dazu entschieden zu warten, bis das erste Album erscheint und bin erst danach auf die Bühne gegangen.“

Nach neun Konzerten sei er „immer noch sehr aufgeregt und ich glaube, das wird nie aufhören, denn das gehört dazu“.

Musik veröffentlicht er schon seit etlichen Jahren. Es begann damit, dass er bekannte Songs nachspielte und die Videos ins Internet stellte. Diese Interpretationen hatten oft mehr Aufrufe als die Originale. Erst später brachte er eigene Kompositionen heraus. Und auch da schossen die Klick-Zahlen durch die Decke.

Nun lernt er also die User persönlich kennen. Nicht alle, aber sehr viele. „Das ist etwas Besonderes und das, was sich ein Künstler auch wünscht. Auf der Bühne zu stehen und vor realen Menschen zu spielen“, weiß Brandenstein. „Wenn plötzlich 1000 Menschen die Lieder mit einem singen, die man im Keller aufgenommen hat, dass ist etwas Außergewöhnliches, das ich nicht mehr missen möchte.“

Willkommener „Nebeneffekt“ ist auch, dass Joel Brandenstein auf der Straße erkannt wird. „Das nervt überhaupt nicht, denn ich freue mich über die Menschen, die ich treffe und die mir ihre Geschichten erzählen“, erklärt Joel Brandenstein, der zurzeit auf der Welle des Erfolgs reitet. Einen Plan für die Zukunft hat er auch schon parat: „Wenn das so bleibt, werde ich auch noch mit 60 Jahren auf der Bühne stehen. Solange mich meine Stimme nicht verlässt, möchte ich weitermachen.“

