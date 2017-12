Startenor in Frankfurt: José Carreras besucht krebskrankes Mädchen

Für die Elfjährige Ismini und ihre Mutter Heike war es ein festes Ritual in der Vorweihnachtszeit: gemeinsam die große Benefizgala ihres Idols José Carreras im Fernsehen anschauen. In diesem Jahr ist alles anders. Wenn der Star-Tenor heute Abend wieder um Spenden bittet, sitzt Ismini in einem Isolierzimmer der Transplantationseinheit im Universitätsklinikum. Streng abgeschirmt von der Außenwelt. Der Grund: Ismini hat Leukämie und hat gerade eine Stammzellentransplantation hinter sich.

Um Ismini in dieser schweren Zeit Mut zu machen, hat José Carreras das Mädchen kurz vor der Gala in der Klinik besucht. Der Star-Tenor war 1987 selbst an Leukämie erkrankt und konnte damals nur durch eine Stammzellentransplantation gerettet werden. Aus Dankbarkeit gründete er nach seiner Genesung die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung und sammelte allein in Deutschland über 200 Millionen Euro an Spenden ein. 5,6 Millionen Euro seien als Motor für Innovationen in 37 Struktur- und Forschungsprojekte der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt geflossen, sagt Dr. Gabriele Kröner von der José Carreras Leukämie-Stiftung.

José Carreras hat der Besuch bei Ismini berührt: „Ich bin so glücklich, dass ich dieses inspirierende und lebensfrohe Mädchen treffen durfte“, sagte er. Ismini sei ein Grund mehr für ihn, immer weiter zu machen mit seinem Engagement. „Wir müssen diese furchtbare Krankheit besiegen. Ich hoffe sehr, dass Ismini es schaffen wird, und ich sie persönlich zur José Carreras Gala in 2018 einladen kann. “

Über Isminis Kampf gegen die Leukämie wird in der 23. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) heute Abend ab 20.15 Uhr live bei SAT.1 Gold berichtet. Unterstützt wird José Carreras von internationalen Künstlerfreunden, wie Anastacia, David Garrett, Stefanie Heinzmann, Roland Kaiser, Katie Melua, Wincent Weiss und Judith Williams.

(red)