Wohin die Vehikel sollen, lässt die Partei offen: Junge Union will Busse vom Mainufer verbannen

Die parkenden Busse am Schaumainkai sind den Sachsenhäusern schon lange ein Dorn im Auge, blockieren sie doch eine der beiden Fahrspuren in Richtung Friedensbrücke. Für die SPD im Ortsbeirat 5 (Sachsenhausen, Niederrad, Oberrad) stellen die Vehikel gar eine Gefahr dar. Denn am Sachsenhäuser Ufer verläuft ein Fahrradweg, der direkt an dem Parkstreifen für die Reisebusse angrenzt. Das versperre den Blick auf Fußgänger und andere Radfahrer. Deshalb fordern die Sozialdemokraten in einem Antrag, der am Freitag in der Sitzung des Stadtteilparlaments auf der Tagesordnung steht, die Parkstreifen auf die südliche Seite der Straße zu verlegen – von der Dreikönigskirche bis zur Färbergasse und von der Schifferstraße bis zur Villa Metzler. Als Ersatz für die wegfallenden Autoparkplätze schlägt die SPD neue Schrägparkplätze zwischen dem Museum für Angewandte Kunst und der Schweizer Straße vor.

Problemverlagerung

Die Junge Union Frankfurt Süd kritisiert diesen Vorschlag. „Mit diesem Antrag wird ein Problem gelöst und gleichzeitig viele neue Probleme geschaffen. Mit dieser Kurzsichtigkeit provozieren SPD und Grüne ein Verkehrschaos am Mainufer“, kritisiert Anke Bernecke-Kaus, Vorsitzende der JU Süd. „Die parkenden Busse auf die andere Straßenseite zu verlegen, verlagert nur das Problem, löst es aber nicht.“

Das Mainufer und die Sehenswürdigkeiten rund um den Eisernen Steg würden Frankfurt von seiner schönsten Seite zeigen. Mit der Eröffnung der Frankfurter Altstadt werde mit weiter wachsendem Touristenverkehr am Mainufer zu rechnen sein. „Wir freuen uns über die vielen Touristen am Mainufer. Um diesem Andrang gerecht zu werden, benötigt Frankfurt ein umfassendes Verkehrskonzept für das Mainufer, das den Anforderungen des Berufs- und Touristenverkehrs gerecht wird und gleichzeitig für Fußgänger und Fahrradfahrer attraktiv ist. Eine Sperrung des nördlichen Mainkais, wie von der SPD gefordert, ist in diesem Kontext absolut indiskutabel“, so Bernecke-Kaus. Generell würde sich die Verkehrssituation am Mainufer zunehmend verschlechtern. Das liege nicht nur an den zahlreichen Baustellen, sondern auch an der Verlegung der Busse von der Innenstadt an das südliche Mainufer.

„Längst überfällig“

„Die parkenden Busse sind der Tropfen, der das Fass nun zum Überlaufen bringt. Es ist längst überfällig, dass sich der Magistrat dem Thema annimmt und sich SPD und Grüne im Römer mit konstruktiven Vorschlägen beteiligen. Parkende Busse gehören weder auf die Süd- noch auf die Nordseite des Mainufers“, so Bernecke-Kaus abschließend. Wo die verbannten Gefährte hin sollen, lässt sie aber offen.

(red)