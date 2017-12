Goethe-Universität: Juso-Mitglieder brechen beim RCDS ein

An der Frankfurter Goethe-Universität ist vor Weihnachten in das Büro des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RSCD) eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt gegen Mitglieder des Juso-Hochschulgruppe, die Täter haben bereits um Entschuldigung gebeten.

„Sprachlos“ waren die Mitglieder des Frankfurter Rings Demokratischer Studenten (RCDS) nach eigener Darstellung, als sie kurz vor Weihnachten in ihr Büro im Studierendenhaus an der Goethe-Universität kamen: Die Tür war eingetreten, ein Regal umgeworfen, interne Unterlagen im Raum verteilt. „Wir reden von keinem Bagatelldelikt, sondern einer handfesten Straftat“, heißt es auf der Facebook-Seite des RCDS. Man habe Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung gestellt. Aus der weiteren Schilderung des Vorfalls geht hervor, gegen wen sich die Ermittlungen der Polizei richten sollten: Bei den Einbrechern soll es sich um zwei Mitglieder der Juso-Hochschulgruppe handeln. Sie hätten sich zwei Tage nach dem Vorfall „gestellt und entschuldigt“, so der RCDS. Der Hauptverantwortliche habe erklärt, er habe lediglich im volltrunkenen Zustand die Stabilität der Bürotür testen wollen.

Die Juso-Hochschulgruppe selbst bestätigt diese Darstellung in einer eigenen Stellungnahme. „Die beiden Personen bereuen den Vorfall zutiefst und haben sich bei einem Treffen mit dem RCDS persönlich dafür entschuldigt.“ Sie hätten bei der Instandsetzung des Büros geholfen und würden für Schäden finanziell aufkommen. Der Vorfall habe sich während einer Feier in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember ereignet. Für die Juso-Hochschulgruppe ist das Verhalten ihrer beiden Mitglieder „in keiner Weise zu entschuldigen“. Man werde über Konsequenzen beraten. Auf Facebook wurde bereits ein Parteiausschluss gefordert. Wer in der Juso-Hochschulgruppe aktiv ist, muss aber nicht auch Mitglied der Jusos oder der SPD sein.

Konsequenzen verlangte auch der RCDS-Landesvorsitzende Marius Hegmann. Er forderte ein „hartes Durchgreifen gegen jede Form des Vandalismus und politisch motivierte Straftaten“.

(mu)