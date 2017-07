Gericht: Juwelendieb geht mehr als vier Jahre ins Gefängnis

Der Überfall auf einen Juwelier in der Nähe des Frankfurter Hofs, beschäftigt seit geraumer Zeit die Strafjustiz. Der Täter war einen Tag vor Silvester 2015 ohne Beute geflüchtet. Nachdem der 23 Jahre alte Räuber bereits im Mai vergangenen Jahres zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, stand gestern ein weiterer Tatbeteiligter vor dem Landgericht. Der ebenfalls 23 Jahre alte Mann hatte mit seinem Komplizen während der Tat telefoniert und den Überfall gemeinsam geplant. Die Beute sollte der Schmuckräuber durch das geöffnete Schiebedach eines Autos werfen, das in der Nähe des Geschäfts wartete. Darin saß der Mitangeklagte mit einem weiteren Komplizen.

Geschäftsmann übersteht Pfefferspray

Doch der Überfall endete für die Täter im Fiasko: Der Geschäftsmann erwies sich als äußerst resolut und widerstand sogar einer ganzen Flasche Pfefferspray, die der schmächtige Räuber in dem Laden versprühte. Anschließend komplimentierte der stämmige Juwelier den Räuber ohne Beute hinaus. Während dieser Mann recht bald festgenommen werden konnte – er wurde von der Videokamera im Laden gefilmt –, wurden die flüchtigen Mittäter erst einige Monate später festgenommen. Der Haupttäter hatte die Namen der beiden bei der Polizei und in seinem Prozess verraten. Dafür bekam er Haftreduzierung. Gestern sagte er als Zeuge im Prozess gegen den zweiten Tatbeteiligten aus. Der legte im Lauf des Prozesses ein Geständnis ab. Er wurde schließlich zu zweieinhalb Jahren wegen des Raubüberfalls verurteilt.

Gesamtstrafe von über vier Jahren

Das Pikante an diesem Verfahren: Erst am vergangenen Mittwoch wurden die beiden Männer von einer anderen Strafkammer wegen neun Einbrüchen in Geschäftsräume verurteilt. Weil diese Verurteilung mittlerweile rechtskräftig wurde, konnte die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Klaus Eckhardt eine Gesamtstrafe gegen den 23-jährigen in Höhe von viereinhalb Jahren verhängen. Ursprünglich sollte gestern auch gegen den dritten Mittäter verhandelt werden – dieser befindet sich derzeit aber nach einem Autounfall im Krankenhaus, so dass in absehbarer Zeit noch ein dritter Prozess um den erfolglosen Überfall folgen wird.

(ge)