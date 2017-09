Partner der Landespolizei reagieren unterschiedlich auf Kritik: Kampf gegen Drogendealer: „Noch einen Zacken zulegen“

Die hessische Landespolizei erhöht den Druck im Bahnhofsviertel abermals. Wie berichtet, stellte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am vergangenen Mittwoch das Konzept für eine neue dauerhafte Schwerpunkteinheit Bahnhofsgebiet mit 124 Polizisten vor. Diese soll die seit November 2016 aktive, aber von vornherein zeitlich befristete Besondere Aufbauorganisation mit 100 Beamten ablösen und am 1. Oktober ihre Arbeit aufnehmen.

Seine Ankündigung, den Druck auf Drogendealer und andere Kriminelle weiter zu erhöhen, nahm Staatsminister Beuth zum Anlass für Kritik an den Sicherheitspartnern der Polizei, vor allem an der Stadt, der Bundespolizei und der Deutschen Bahn. Diese engagieren sich aus Sicht des Innenpolitikers noch deutlich zu wenig. Was sagen die Kritisierten dazu? Die Reaktionen reichen von der Ankündigung, nun ebenfalls mehr zu tun, bis hin zu Schweigen.

„Sollte Motivation sein“

Frankfurts Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) weist Beuths Kritik an der Stadt auf Nachfrage nicht zurück: „Der Innenminister tritt in Vorleistung. Das sollte für uns Motivation sein, an der ein oder anderen Stelle noch einen Zacken zuzulegen“, sagt der Stadtrat. Was ihm dabei vorschwebt, lässt er offen. Er verweist aber auf den bereits gefassten Beschluss, die Stadtpolizei um 20 zusätzliche Stellen aufzustocken.

Der für das Drogenreferat zuständige Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) freut sich über das verstärkte Engagement der Landespolizei im Bahnhofsviertel. Der liberale „Frankfurter Weg“ im Umgang mit Suchtkranken könne nur funktionieren, wenn die Polizei „für Recht und Ordnung“ sorge, sagt Majer. „Polizisten und Sozialarbeiter sind Partner.“ Beuths Kritik an der Stadt führt er auf mangelnde Kenntnis der Lage vor Ort zurück. „Wir versuchen, die Drogensüchtigen nachts von der Straße zu bringen, indem wir sie in unsere Einrichtungen fahren. Diese Einsätze haben wir auf die ganze Nacht ausgeweitet.“

Auch die Bundespolizei, zuständig für die Sicherheit im Hauptbahnhof, freut sich über die Schwerpunkteinheit der Landespolizei. „Wir begrüßen die Maßnahmen des Landes sehr“, sagte Christian Altenhofen, Sprecher der Bundespolizeidirektion Koblenz. Der Bahnhof sei einer der Aufgabenschwerpunkte der Bundespolizei. „Wir stimmen unsere Maßnahmen aber eng mit der Landespolizei ab, denn Alleingänge machen dort keinen Sinn“, sagte Altenhofen.

Mehr Bundespolizisten

Die Bundespolizei-Inspektion Frankfurt verfüge derzeit über 250 Beamte, bei Schwerpunkteinsätzen könnten bis zu 100 Polizisten einer „Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit“ (MKÜ) hinzugezogen werden. Zusätzliche Stellen könnten Anfang kommenden Jahres besetzt werden, sagte der Bundespolizeisprecher. Dann werde die für Frankfurt zuständige Direktion Koblenz eine „hohe Zahl“ fertig ausgebildeter Polizisten erhalten. „Die werden wir an unseren Schwerpunkten einsetzen.“

Die Bahn äußerte sich bislang noch nicht zur Anfrage dieser Zeitung, obgleich diese am Donnerstagmorgen per Mail einging.

Unterdessen forderte Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill angesichts der Drogenkriminalität eine straffere Abschiebepraxis für abgelehnte Asylbewerber. Bei einem Teil der Dealer in Frankfurt handele es sich etwa um Marokkaner und Algerier, sagte Bereswill in einem Interview mit der FAZ. „Fest steht, das sind andere Personen als die, die wir hier zu Recht als Kriegsflüchtlinge aufnehmen. Den meisten Dealern ist klar, dass sie ohnehin abgeschoben werden.“ Sie versuchten aber, solange wie möglich mit dem Rauschgifthandel Geld zu verdienen. „Ich sehe es deshalb als gesellschaftliche Aufgabe, verantwortungsvoll, aber schnell mit diesen Asylverfahren umzugehen, damit die Zeitspanne, in der sie Kriminalität verüben können, möglichst kurz bleibt“, sagte Bereswill. Es gebe Fälle, in denen „wir Täter zigfach festgenommen haben und die dann auch in U-Haft gegangen sind“. Man frage sich, warum deren Asylverfahren nicht rascher bearbeitet würden.

