Im Büro von Joachim Hochstein, dem Leiter des städtischen Radfahrbüros, hängt eine Karte mit dem Frankfurter Fahrradnetz. Eine Linie führt von Praunheim über Hausen durch den Niddapark bis nach Bockenheim. Eine wichtige Verbindung aus dem Nordwesten der Stadt bis ins Zentrum. Doch der Weg durch die Grünfläche an der Francke-Schule war bisher bei Regen ein einziger Sumpf und für Alltagsradler nicht benutzbar. Mittlerweile ist der Weg befestigt – und eine kleine, aber ärgerliche Lücke im Radwegenetz geschlossen.

Jan Annendijck vom Radfahrbüro ist ständig auf der Suche nach solchen kleinen Hindernissen, die sich mit relativ geringem Aufwand beseitigen lassen. Manchmal dauert es seine Zeit, meist sind mehrere städtische Ämter oder andere Behörden beteiligt. Aber wenn es dann klappt, vermeldet das Radfahrbüro den Erfolg stolz auf der Homepage und auf Facebook.

Drängelgitter beseitigt

Dazu zählt zum Beispiel die Beseitigung sogenannter Umlaufsperren, die bei Radfahrern auch unter der Bezeichnung „Drängelgitter“ bekannt sind. Das sind zwei versetzt montierte Sperrgitter, durch die sich ein Zweirad schlängeln kann. Sobald man aber mit einem größeren Gefährt unterwegs ist, einem Kinderanhänger oder einem der immer beliebter werdenden Lastenräder, wird die Barriere zu einem unüberwindbaren Hindernis. An solchen Nadelöhren komme es oft automatisch zu Konflikten mit Fußgängern, sagt Hochstein. Deshalb wurden viele Gitter durch einfache Poller ersetzt. Zuletzt am südlichen Ende der „blauen Brücke“ im Rödelheimer Solmspark.

Viele solcher Stellen fallen den Mitarbeitern des Radfahrbüros selbst auf, auf andere werden sie von Bürgern über die Meldeplattform zum Radverkehr aufmerksam gemacht. Zum Beispiel auf Radwege, die über nicht abgesenkte Bordsteinkanten führen, die allenfalls von Mountainbikes zu bewältigen sind. In Praunheim am Eingang zum Niddapark gab es so eine Stelle, die jetzt beseitigt wurde. Das ist auch am Holbeinsteg geplant, wo aus Richtung Süden kommende Radler bisher den Bordstein kaum überwinden konnten.

Nicht immer ist es ganz einfach, den Interessen der Radler gerecht zu werden. In Grünflächen zum Beispiel ist eine Asphaltierung aus Naturschutzgründen schwierig. „Aber das gesamtstädtische Radnetz funktioniert ohne die Parks nicht“, betont Hochstein. Um Naturschutz und Radlerinteressen in Einklang zu bringen, werde heller Asphalt verwendet. Dieser heizt sich nicht so stark auf und schadet damit der Tierwelt nicht. Am Riedberg wird auf diese Weise eine Wegeverbindung in Richtung Oberursel befestigt. Darüber hatten sich viele Radfahrer beschwert. Hochstein hofft, dass sich auch für die Route durch den Niddapark eine Lösung findet.

Besonders stolz ist das Radfahrbüro auf eine Lösung an der Europabrücke, auf der die A 5 den Main überquert. Fußgänger und Radler können diese Brücke benutzen, doch sie erreichten sie bisher nur über Treppen. Diese Treppen sind jetzt auf zwei Drittel der Breite in eine Rampe umfunktioniert, so dass Radfahrer nicht mehr absteigen müssen. Hochstein kann sich diese Lösung auch für andere Brücken vorstellen, etwa für die über die B 3 am Zollhaus oder über die Miquelallee am Grüneburgpark.

Streifen auf der Fahrbahn

Extrawege für den Radverkehr werden in Frankfurt derzeit eher selten gebaut. Wenn aber irgendwo eine Straße erneuert wird, versucht das Radfahrbüro, auf Verbesserungen für Radler hinzuwirken. Jüngstes Beispiel: Die Gutleutstraße. Dort wird eine neue Asphaltdecke aufgetragen, und bei der Gelegenheit wird zwischen Weserstraße und Baseler Platz ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt. Dabei fällt eine Fahrspur für den Autoverkehr weg. „Die Leistungsfähigkeit ist aber nicht eingeschränkt“, versichert Hochstein. Die nächsten Fahrradstreifen sind bereits geplant: Auf der Obermainanlage zwischen Flößerbrücke und Sandweg, in der Mainzer Landstraße zwischen Galluswarte und Rebstöcker Straße und auf der Franz-Rücker-Allee zwischen Ginnheimer Landstraße und Sophienstraße.

Radler mögen diese auf der Fahrbahn angebrachten Streifen nicht immer, weil sie direkt neben den Autos fahren müssen. „Objektiv betrachtet bringen sie aber einen deutlichen Gewinn an Sicherheit“, betont Hochstein. Um das zu erreichen, braucht es nicht immer die ganz großen Lösungen.