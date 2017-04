Historisches Museum: Karl der Große ist zurück im Museum

Nach seiner langen Abwesenheit von fünf Jahren konnte Kaiser Karl der Große jetzt im Historischen Museum seine Umzugskiste endlich verlassen. Wegen des Gewichts der Steinfigur wurde der Kaiser bereits im Mai vergangenen Jahres in der Umzugskiste im Neubau aufgestellt. In zweiten Stock, wo auch des Münzkabinett seinen Platz haben wird, wurde dem Kaiser ein Platz ausgesucht, der voraussichtlich zu Diskussion führen dürfte. Er steht jetzt einer Plastik zugewandt, die lange Zeit in der Paulskirche stand und an den Demokraten Friedrich Ebert erinnert.

Allerdings wurde er kurz nachdem die Holzkiste abgenommen war, wieder eingepackt, damit er vor Schmutz und Staub geschützt darauf warten kann, bis er sich dem Publikum des Eröffnungstages präsentieren darf. Deshalb fehlen ihm unter der Plastikverpackung auch noch seine Insignien, das Schwert und die Kreuze auf dem Reichsapfel und auf der Kaiserkrone. Dafür, dass es eine Kontinuität von dem alten Gebäude des Historischen Museums zu dem Neubau gibt, dafür hat ein Vogel gesorgt. Als die Arbeiter den Deckel von der Kiste abnehmen wollten, fanden sie auf der Oberseite zwei Vogel-eier. Ganz nach dem Goethe-Wort: „Frankfurt bleibt das Nest“. Denn auch beim Abriss des alten Gebäudes des Historischen Museums hatten Vogeleier in dem Efeubewuchs den Abriss des Betons verzögert. Wenn das Historische Museum eröffnet ist, werden sich die Besucher nicht weit entfernt auf der Alten Brücke ein Bild davon machen können, ob ihnen der „historische“ Karl der Große aus dem Museum besser gefällt oder der rekonstruierte „neue“ Karl der Große. wyg