Rückkehr des Brickegiggels: Karls Standbild kommt am 1. Oktober

Am 1. Oktober wird es ein großes Fest zur Rückkehr des Standbilds von Kaiser Karl dem Großen auf die Alte Brücke geben, erfuhr die FNP. Da man diese wichtige Verkehrsachse jedoch nicht sperren will, soll die Feier ans Mainufer verlegt werden.

Von einer „Herzensangelegenheit für die Frankfurter Bürger“ sprach Oberbürgermeister Peter Feldmann. Ein epochales Ereignis nach hiesigen Maßstäben ist es tatsächlich: Seit 1914 stand Karl der Große nicht mehr auf seiner Brücke, damals musste er zur Renovierung weichen. Nun steht das Datum seiner Wiederkehr fest: Samstag, 1. Oktober. Auf den Brickegiggel werden die Frankfurter aber noch bis 2017 warten müssen. Gefeiert wird auf der Maininsel, damit die Autos ungehindert die Brücke überqueren können.

Kopfgeburten

Freilich handelt es sich – wie stets berichtet – um eine Kopie der Statue Karls des Großen, finanziert vom Brückenbauverein des Architekten Christoph Mäckler. Der weist darauf hin, dass der Karl-Kopf seines Standbildes quasi „der originale“ sei, da die Mitarbeiter des Natursteinwerks Hermann Glaser viele Abbildungen der unterschiedlichsten Statuen, die es von Karl dem Großen gibt, analysiert und danach zunächst einen Entwurf in Gips von dem Berliner Bildhauer Andreas Hoferick anfertigen ließen.

Der Kopf der von Johann Nepomuk Zwerger 1843 geschaffenen Sandsteinskulptur war im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Im Historischen Museum ist auf einem Gemälde von Jakob Fürchtegott Dielmann von 1845 deutlich zu erkennen, dass die Zwerger-Version keine originalgetreue Krone hatte. Auch der Bart des Kaisers ist auf dem Gemälde anders ausgeführt als auf dem „neuen“ Kopf des „Museum-Karls“, für den offenbar solche umfangreichen Recherchen nicht angestellt wurden. Die „korrekte“ Krone für den Brücken-Karl wurde in Wien entdeckt, wo die Reichsinsignien verwahrt werden. Nach Angaben Mäcklers hat der Brückenbauverein die Kopie mit 110 000 Euro gefördert.

Geld für drei Tonnen

Der „neue“ Karl wird auf seinem Sandsteinsockel dort stehen, wo bisher der Brickegiggel, also das Kruzifix mit dem Hahn stand. Damit wird Karl in Richtung Dom schauen können. Ursprünglich war vorgesehen, dass Kruzifix und Karl mit einem Festakt zurückkehren zu lassen. Bei den Vorarbeiten stellte sich jedoch heraus, dass für den Brickegiggel, der auf der gleichen Seite wie die Karl-Kopie stehen soll, die Alte Brücke auch nach ihrer Sanierung nicht stabil genug ist und verstärkt werden muss. Für die dafür nötige Konstruktion braucht es noch Geld, in den Kalkulationen war das alles nicht vorgesehen. Das Kruzifix bringt zusammen mit dem halbrunden Fuß fast drei Tonnen auf die Waage.

Der Hahn hat seinen Ursprung in einer Frankfurter Sage, der zufolge der Architekt sich beim Bau der Alten Brücke mit dem Teufel eingelassen habe und bei der Einweihung einen Hahn als erstes Wesen über die Brücke geschickt hat.