Stadtplanung: Kaum Fortschritte beim Kulturcampus - Zukunft weiterhin offen

Bis zum Sommer soll ein Konzept für den Neubau der Musikhochschule auf dem alten Uni-Gelände in Bockenheim vorliegen. Daneben könnte eine Übergangs-Spielstätte für die Städtischen Bühnen entstehen. Ob sich daraus ein Zentrum der ästhetischen Avantgarde entwickelt, ist weiterhin offen.

Ein bisschen ist die Hochschule für Musik und darstellende Kunst (HfMdK) schon auf dem Kulturcampus vertreten. Sie nutzt das Erdgeschoss der früheren Druckerei Dondorf, eines Backsteinbaus aus dem 19. Jahrhundert, direkt neben dem Bockenheimer Depot. Die Zukunft des nicht denkmalgeschützten Industriebaus war lange offen. Doch jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Das derzeit im Grüneburgweg angesiedelte Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik werde möglicherweise dort einziehen, kündigte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) bei einer Podiumsdiskussion in der Evangelischen Stadtakademie an.

Das ist eine der wenigen konkreten Neuigkeiten, die es zum seit 2010 verfolgten Projekt des Kulturcampus gibt. Eine weitere soll bald folgen. Für einen Neubau der HfMdK auf dem Grundstück des Juridicums der Goethe-Uni an der Senckenberganlage soll vor der Sommerpause ein Konzept präsentiert werden. „Wir sind mit der Planung weit fortgeschritten“, sagte Hochschul-Präsident Christopher Brandt. Jetzt müsse geprüft werden, wie weitere Kultureinrichtungen – im Gespräch sind das Ensemble Modern, das Tanztheater „Frankfurt Lab“ oder die Hessische Theaterakademie – integriert werden können. „Wir sind in Gesprächen mit dem Land“, sagte Hartwig, ohne aber konkret zu werden. Sie könne sich vorstellen, dass sich rund um die Musikhochschule ein „Zentrum der Künste“ entwickelt. „Aber das Areal ist relativ stark aufgeteilt“, kritisierte sie. Allenfalls „kleinere Flecken“ seien übrig.

Spielstätte für Bühnen

Hartwig kann sich dennoch vorstellen, auf dem Kulturcampus eine Spielstätte zu errichten, die während der Sanierung der Städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz von Oper oder Schauspiel genutzt werden kann. Später könnten dort andere Gruppen spielen.

Thomas Dürbeck, kulturpolitischer Sprecher der CDU im Römer, ist skeptisch. „Die Idee ist charmant, aber wenn wir den Kulturcampus überfrachten, kommen wir nicht weiter“, sagte er. Die Städtischen Bühnen bräuchten eine relativ große Übergangs-Spielstätte, die später kaum noch zu füllen wäre. Für Sebastian Popp, den kulturpolitischen Sprecher der Grünen, ist das kein unüberwindbares Hindernis. „Ich kann mir eine architektonische Lösung vorstellen, die das möglich macht.“ Sollte auf dem alten Uni-Gelände kein Kulturzentrum entstehen, vergebe die Stadt eine große Chance, sagte Popp. Er warf Hartwig vor, das Projekt nicht mit Nachdruck zu verfolgen.

Ein Scherbenhaufen

Die Sozialdemokratin gab den Schwarzen Peter zurück: Die Idee des Kulturcampus sei schließlich in der schwarz-grünen Koalition entstanden, und dann sei jahrelang nichts passiert. „Wir kehren jetzt die Scherben zusammen.“ Ein Zentrum der Künste könnte ihrer Ansicht nach auf dem Labsaal-Grundstück entstehen. Doch das ist einem Investor zugesichert. Hartwig gibt die Hoffnung aber noch nicht auf.

Weit fortgeschritten ist der Plan, das heutige Studierendenhaus in ein „Offenes Haus der Kulturen“ umzuwandeln. Politische Unterstützung dafür gibt es. Die wird auf Dauer nötig sein, wie Tim Schuster vom Betreiberverein betonte: „Das Projekt muss langfristig von der Stadt gefördert werden.“

Ungeklärt ist die Zukunft eines ungleich größeren Gebäudes: Erst kürzlich hat das Land einen Neubau für die Uni-Bibliothek an der Miquelallee angekündigt. Der denkmalgeschützte 50er-Jahre-Bau an der Bockenheimer Warte wird dann frei. Was könnte man damit anfangen? „Ich habe keine Idee“, gab Dürbeck freimütig zu.

(mu)