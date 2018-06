Nach Unglück: Kein Obduktionsergebnis nach Tod von Zweijährigem im Zoo

Nach dem Tod eines Zweijährigen im Frankfurter Zoo liegt noch kein Obduktionsergebnis vor. Informationen zur genauen Todesursache des Kindes könnte es wohl in der kommenden Woche geben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Einen Tag zuvor war die Obduktion des kleinen Jungen angeordnet worden. Die Polizei geht nicht davon aus, dass das kleine Kind durch Fremdverschulden ums Leben gekommen ist.

Der Junge hatte am Freitagnachmittag mit seiner Familie den Zoo besucht, war dabei in einen Wassergraben am Kamelgehege gestürzt und dabei offensichtlich ertrunken. Der 1,20 Meter tiefe Wassergraben ist vom Gehweg nur durch einen schmalen Grünstreifen und ein einfaches Drahtseil abgegrenzt. Der Zweijährige starb nach bisherigen Angaben in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus.

(dpa)