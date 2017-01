Verkehrsverbund beruft sich auf „höhere Gewalt“: Keine Entschädigung für Fahrgäste nach Busfahrerstreik

Zwei Wochen lang fuhr fast kein Linienbus in Frankfurt. So lange haben die Busfahrer bisher noch nie gestreikt. Seit Montagmorgen läuft der Betrieb wieder reibungslos. „Mindestens zwei Wochen lang haben wir Ruhe“, sagte Klaus Linek, Sprecher der städtischen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Bis zum 5. Februar soll der Tarifkonflikt mit einer Schlichtung gelöst werden. So lange gilt die Friedenspflicht, es darf nicht gestreikt werden.

Durch die ausgefallenen Fahrten spart die Stadt eine Menge Geld. Denn die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq bezahlt den Unternehmen nur das, was tatsächlich geleistet wurde. Um welche Summe es geht, lässt sich zumindest grob abschätzen: Pro Jahr gibt die Stadt 63,5 Millionen Euro für den Betrieb der Buslinien aus (Stand: 2015). Das sind rund 1,2 Millionen Euro pro Woche. Wegen des zweiwöchigen Streiks muss die Stadt also rund 2,4 Millionen Euro weniger an die Busunternehmen zahlen. Allerdings sind einige Kleinbuslinien auch während des Streiks gefahren und müssen bezahlt werden. Und es gibt natürlich auch Einnahmeausfälle, weil weniger Tickets verkauft wurden.

Nordhessen sieht es anders

Wer aber zum Beispiel eine Monatskarte hat, die er wegen des Streiks nur eingeschränkt nutzen konnte, kann nicht auf eine Entschädigung hoffen. In den Beförderungsbedingungen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) wird Streik gleichgestellt mit höherer Gewalt wie zum Beispiel Sturmschäden. Und auch die in Frankfurt geltende 10-Minuten-Garantie im öffentlichen Nahverkehr greift ausdrücklich nicht im Fall von Arbeitskämpfen.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) handhabt das anders. „Die Rechtslage für die Fahrgelderstattung bei Streiks ist nicht eindeutig“, heißt es auf dessen Homepage. Doch könnten bei streikbedingt ausgefallenen Fahrten Fahrpreise unkompliziert im Rahmen der beim NVV geltenden Fünf-Minuten-Garantie erstattet werden.

10-Minuten-Garantie kommt

Beim RMV hält man das nicht für möglich. „Das ist finanziell nicht darstellbar“, betont Sprecher Sven Hirschler. „Wir haben es mit ganz anderen Dimensionen zu tun.“ Zwar lehne man einer Entschädigung nicht generell ab, stehe aber vor technischen Problemen. Hirschler kündigte eine Verbesserung der Fahrgastrechte noch für dieses Jahr an: Dann soll die „10-Minuten-Garantie“ im gesamten Verbundgebiet eingeführt werden.

(mu)