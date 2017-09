Gutachter: Keine Staus durch Marxheim II

Die Entwicklung des Baugebietes Marxheim II wird nicht an Verkehrsproblemen scheitern. Auch nicht an einer fehlenden Umgehungsstraße B 519 neu.

Es gibt – anders war es nicht zu erwarten – Widerstände gegen das Baugebiet im Marxheimer Westen, in dem bis zu 1400 Wohnungen geschaffen werden sollen. So haben Eigentümer schon angekündigt, die notwendigen Flächen nicht hergeben zu wollen. Freilich brauchen sie handfeste Argumente, wenn sie in Laufe des Bebauungsplanverfahrens etwas ausrichten wollen. Die Stadt auf der anderen Seite muss diese Argumente entkräften – und hat bereits damit begonnen, das notwendige Material zu sammeln.

Dazu gehört auch ein Verkehrsgutachten, das jetzt im Planungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt wurde. Denn absehbar ist, dass die Gegner des Baugebietes argumentieren werden, der damit verbundene Verkehr werde die vorhandenen Straßen und deren Anwohner übermäßig belasten. Über die Belastung der Anwohner durch mehr Autos ist mit dem Gutachten nichts gesagt. Aber eindeutig ist die Aussage, dass das Straßennetz den zusätzlichen Verkehr verkraften wird, ohne dass es zu übermäßigen Staus kommt.

In dem Gutachten heißt es zwar auch, dass an einzelnen Knoten und Einmündungen Umbauten vorgenommen werden müssen. Diese sind allerdings nicht gravierend genug, um das gesamte Baugebiet in Frage stellen zu können. Ganz gravierend ist aus Hofheimer Sicht aber eine Schlussfolgerung: Das Baugebiet ist möglich, ohne dass die Umgehungsstraße B519 neu unbedingt gebaut werden muss.

Die Erleichterung

Das war in Hofheim lange anders gesehen worden. Insofern ist das Verkehrsgutachten eine Erleichterung für alle, die das Baugebiet befürworten. Denn viele glauben nicht mehr daran, dass die Umgehungsstraße jemals gebaut wird. Ohne Umgehungsstraße aber hat das Baugebiet mehr Platz, und es muss auch weniger auf Fragen des Lärmschutzes geachtet werden.

Allerdings bedeutet dies auch, dass es keine Umgehungsstraße gibt, auf die der Verkehr aus dem Neubaugebiet abfließen kann – das vorhandene Straßennetz muss ausreichen. Das Wiesbadener Verkehrsplanungsbüro „Mociety“ hat ausgerechnet, dass das klappen könnte. Und zwar unabhängig davon, ob die neue Straße durch das Baugebiet nur den Anliegerverkehr aufnehmen braucht, oder ob ein Teil des Verkehrs von der Rheingaustraße dorthin umgelenkt wird. Und auch unabhängig davon, ob es dort bis zu 1250 Wohnungen gibt oder eher 1500. Beide Fragen sind noch nicht entschieden, zusammen entstehen daraus vier Varianten.

Einmündung zur L 3011

Ganz ohne Veränderungen geht es allerdings in keinem Fall. Einer der neuralgischen Punkte ist die Einmündung der Frankfurter Straße auf die Landesstraße L 3011 unterhalb des Kreishauses. Dort nimmt der Verkehr so stark zu, dass eine Ampel aufgestellt werden muss. Ob dies aus Sicherheitsgründen heute schon sinnvoll wäre, das wird im Hofheimer Verkehrsausschuss kontrovers diskutiert, ist aber für das Baugebiet nicht maßgeblich. Sollte die neue Straße durch das Baugebiet in Höhe der Berliner Straße in die Frankfurter Straße münden, wäre auch dort eine Ampel notwendig. Auch ein Verkehrskreisel könnte nach Einschätzung der Planer für einen ausreichend flüssigen Verkehr sorgen.

Und dann ist da noch die Einfahrt in das Neubaugebiet von der Rheingaustraße her in Höhe der Ahornstraße. Dort würde aus der Einmündung eine Kreuzung, und diese müsste ausreichend Abbiegespuren mit genügend Aufstellflächen bekommen, damit Staus vermieden werden. Die Verkehrsplaner weisen dabei darauf hin, dass sich eine Zunahme des Verkehrs auch ohne das Baugebiet ergeben wird, alleine durch die steigende Einwohnerzahl der Region insgesamt.

Interessant ist, dass die neue Straße etwa zehn Prozent des Verkehrs aufnehmen würde, der heute durch die Rheingaustraße fließt. Die Gutachter schlagen daher vor, ein integriertes verkehrstechnisches Konzept für diese Straße ausarbeiten zu lassen und umzusetzen. Dabei soll beispielsweise durch die Koordinierung der Ampelschaltungen der Verkehrsablauf flüssiger gemacht werden. Gleichzeitig könnten auch die Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger verbessert werden. Ein solches Konzept sei auch ohne das Neubaugebiet sinnvoll, heißt es, da es auf der Rheingaustraße auch schon jetzt Überlastungserscheinungen gebe.

Die gleichen Aussagen treffen die Gutachter übrigens für den Verteilerkreisel aus Alter Bleiche und Hattersheimer Straße in der Innenstadt. Der wird unter anderem von der Rheingaustraße gespeist und ist damit von Veränderungen dort betroffen. Auch auf dem Verteilerkreisel dort gebe es Überlastungserscheinungen. Dass gerade dort auch die Bedingungen für den Radverkehr schlecht sind, das hat vor einigen Monaten der ADFC kritisiert. Mögliche künftige Veränderungen auf dem Verteilerkreisel sind sicher auch in der aktuellen Debatte um den Umbau des Busbahnhofs zu berücksichtigen.