Urin-Problem: Keine Toilette weit und breit: Unter der Friedensbrücke stinkt es gewaltig

Es ist kein Vandalismus, nein. Diesmal nicht. Es ist ein schlichtes, dringendes Bedürfnis – aber kein Ort dafür, nirgends. Außer vielleicht an den Brückenpfeilern. Ein Leser dieser Zeitung hat dies jüngst erneut festgestellt. Er sagt: „Wie kann man städtische Bedienstete auf diese Verschandelung aufmerksam machen? So, dass die Kunstwerke geschützt werden, respektive die urinierenden Personen geschnappt und zur Verantwortung gezogen werden?“

Galerie für Künstler

Justus Becker alias „Cor“ ist einer der Organisatoren der Sprayer. Regelmäßig wechseln die Bilder, viele sind von ihm. „Das ist ein sehr gutes Angebot der Stadt, eine Art Galerie für uns. Leider hatten viele von uns zuletzt etwas wenig Zeit dafür“, sagt er. Zum Urin-Problem sagt Becker: „Es sind keine Obdachlosen. Es sind die Jugendlichen, die dort unter der Brücke Skateboard und BMX fahren.“ Die Anlage existiere seit Jahren, sie habe viel Geld gekostet und werde auch gut angenommen. Aber, bedauert Becker, es gebe einfach keine Toilette dort, wo sich besonders im Sommer viele Jugendliche aufhalten. „Wo sollen sie denn hin?“ fragt er. „Die nächste öffentliche Toilette ist am Hauptbahnhof. Aber den Jugendlichen möchte ich sehen, der dort hinfährt, wenn er mal muss.“ Den Restaurants in der Nähe sei ja auch nicht zuzumuten, ihre Räume als quasi-öffentliche Toilette gebrauchen zu lassen. „Also, was sollen sie tun?“, fragt Becker. „Im Niddapark gibt es inzwischen ganz angenehme Toiletten-Container. Warum gibt es das nicht am Main, wo sich ja auch sehr viele Menschen aufhalten?“

Anrüchiges Thema

Das Problem ist sattsam bekannt: In Frankfurt fehlen überall „stille Örtchen“ im öffentlichen Raum. Nachdem sich jahrelang niemand so recht darum gekümmert hatte, hatte Stadtrat Jan Schneider (CDU) im Frühjahr die Initiative ergriffen und die Frankfurter um Vorschläge gebeten. 179 zusätzliche Standorte neben den bestehenden 53 haben sie vorgeschlagen, 560 Bewertungen sowie 67 Kommentare abgegeben – eine hohe Resonanz. Doch danach war der Elan erloschen.

Amt erstellt Konzept

„Wir wissen“, sagte Barbara Brehler-Wald, Referentin von Jan Schneider, „dass das Mainufer von ganz vielen Teilnehmern als Standort für eine Toilette gewünscht wird.“ Es werde eine Lösung geben. Doch zuvor müsse zunächst das Konzept erstellt werden: Wo baut die Stadt etwas eigenes? Wo können Gaststätten gegen Bezahlung die Dienstleistung übernehmen? Wie viel Geld steht zur Verfügung, wie viele Toiletten lassen sich dafür realisieren, wie viele sind nötig, welche Standorte sollen Priorität haben?

Viele Fragen. Eine Antwort könnte dann vielleicht irgendwann ein Toilettenhäuschen unter der Friedensbrücke stehen. Damit die Graffitikunst nicht länger von üblen Schwaden umweht wird.