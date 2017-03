Aufnahmestopp in vielen Kinderarztpraxen: Kinder, Kinder – keine Ärzte

Ryma Eirich (39) ist keine von den Müttern, die Vorsorgeuntersuchungen verpassen oder Impftermine verbummeln. Im Gegenteil. Doch weil die Kinderärztin von Eirichs Tochter Emilia (2) ihre Praxis aufgegeben hat, musste sich die Mutter auf die Suche nach einer neuen Anlaufstelle machen. 27 Praxen hat die Erzieherin aus dem Mertonviertel abtelefoniert – und 27 Absagen kassiert: Aufnahmestopp.

Als Emilia nun mit 40 Grad Fieber im Bett lag, wusste sich Eirich nicht mehr anders zu helfen, als am Telefon zu flunkern. Sie gab sich bei der Vertretung ihrer alten Ärztin als reguläre Patientin aus. „Ich war ja in der Kartei.“ Sie durfte sich mit ihrer Tochter vorstellen, saß mit der fiebernden Zweijährigen drei Stunden im völlig überfüllten Wartezimmer. Einen neuen, festen Kinderarzt aber hat die Mutter noch immer nicht. „Emilia wird demnächst drei, da steht die nächste Vorsorgeuntersuchung an“, weiß sich die Mutter keinen Rat mehr. Und der nächste Infekt kommt bestimmt.

Vier Minuten pro Patient

Aufnahmestopp herrscht derzeit auch in der Praxis von Beate Seger-Fritz in Praunheim. Aktuell hat die Kinderärztin 3600 kleine Patienten in ihrer Kartei. „Ich bin zu 164 Prozent ausgelastet.“ Pro Quartal behandelt sie 1500 Kassenpatienten, hinzu kommen 200 bis 300 privatärztliche Konsultationen. Zwar habe sie vor Jahren schon mit einer ähnlich hohen Patientenzahl angefangen, aber: Seitdem hat der Gemeinsame Bundesausschuss immer neue Vorsorgeuntersuchungen eingeführt und zuletzt den Umfang der Untersuchungen deutlich erweitert. „Ich habe fast keine Zeit mehr für kranke Kinder.“ Und für neue gar keine. Seger-Fritz berichtet von einem Montag kürzlich, an dem sie 136 Kinder behandelt hat. Verteilt auf zehn Stunden (Seger-Fritz: „Mehr schaffe ich nicht.“) sind das 13 bis 14 Kinder pro Stunde. Pro Knirps bleiben da im Schnitt nur vier Minuten Zeit. Vier Minuten für Patienten, die noch nicht selbst sprechen können, die nicht immer gleich den Mund aufsperren, deren Eltern bisweilen kaum Deutsch können, deren Impfstatus manchmal unklar ist. „80 pro Tag würden mir reichen“, betont Seger-Fritz.

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Stefan Behr ist die 53-Jährige im April 2015 bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vorstellig geworden, weil sie „die Situation in Frankfurt unerträglich“ findet. „Ich hatte vor ein paar Wochen hier einen weinenden Vater.“

Bis an die Grenzen

Behr, der eine Praxis im Mertonviertel betreibt, weiß Ähnliches zu berichten. Rund um Weihnachten sei es besonders schlimm gewesen, erzählt er von verzweifelten Eltern, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als einfach ohne Termin mit ihren kranken Kindern in der Praxis zu erscheinen. Für den Kinderarzt und sein Team bedeutet das 12-, manchmal auch 13-Stunden-Schichten. „Das bringt uns an unsere Grenzen“, betont Behr, dem, wie er berichtet, drei seiner vier Mitarbeiter wegen Überlastung gekündigt haben. „Wir können die Kinder aber auch nicht wegschicken, weil man nie weiß, ob es nicht etwas Ernstes ist.“

Die Kassenärztliche Vereinigung indes will von einem Kinderarztmangel nichts wissen. Um die 118 605 Kinder in Frankfurt kümmern sich derzeit 64 Kinderärzte, verteilt auf 58 Arztsitze. Rein rechnerisch sei die Stadt damit überversorgt: „Der aktuelle Versorgungsgrad liegt bei 116,63 Prozent“, erklärt KV-Sprecherin Petra Bendrich. „Auf Grundlage dieser Daten gehen wir von einer grundsätzlich guten Versorgung aus.“ Deshalb sei die Stadt „für die Arztgruppe der Kinderärzte für weitere Niederlassungen gesperrt“. Das heißt: Selbst wenn sich neue Pädiater hier niederlassen wollten – sie dürften es gar nicht. Allenfalls eine reine Privatpraxis dürfte noch eröffnen.

Mehr kleine Frankfurter

Dabei wächst die Zahl der kleinen Frankfurter stetig. Waren im Jahr 2000 noch 95 098 Einwohner jünger als 18 Jahre, so stieg ihre Zahl laut Statistischem Jahrbuch der Stadt innerhalb von 15 Jahren auf 118 605. Das entspricht einer Steigerung um knapp 25 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Frankfurter insgesamt nur um 16 Prozent auf 724 486 gestiegen – und der Trend hält an. Wie sich die Zahl der Kinderärzte in der Stadt seit dem Jahr 2000 entwickelt hat, dazu konnte die KV gestern keine Angaben machen. Der zuständige Landesausschuss berücksichtige die steigende Zahl der Minderjährigen aber bei der Beurteilung des Versorgungsgrades, versichert Bendrich.

Müdes Lächeln

Für derlei Äußerungen haben viele Kinderärzte nur ein müdes Lächeln übrig. Erst neulich wieder hat Seger-Fritz sich breitschlagen lassen, ein Neugeborenes anzuschauen, nachdem die verzweifelte Mutter von zehn anderen Kinderärzten eine Absage kassiert hatte. Die Mutter kam mit ihrem Baby von Griesheim in die rappelvolle Praunheimer Praxis. „Das Kind musste dann wegen Neugeborenen-Gelbsucht ins Krankenhaus.“ Was, wenn auch Seger-Fritz „Nein“ gesagt hätte?

Für Ryma Eirich und ihre Tochter Emilia hat die KV mittlerweile einen neuen Kinderarzt gefunden.