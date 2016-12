Frankfurter Museen: Kinder dürfen gratis in Museen: aber nicht in alle

Kinder und Jugendliche dürfen ab 2017 in Frankfurt kostenlos in städtische Museen. Dieser Entscheidung des Magistrats soll die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (ab 16.00 Uhr) zustimmen. Die Regelung gilt allerdings nur für ein gutes Dutzend Museen in städtischer Trägerschaft und damit nur für einen Teil der rund 60 Museen in der Kulturmetropole. Viele bei Kindern und Jugendlichen besonders beliebte Häuser wie das Naturkundemuseum Senckenberg mit den Dinos oder das Filmmuseum gehören aber nicht der Stadt. Die können sich den Verzicht auf den Eintritt nicht so einfach leisten.

(dpa)