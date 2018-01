Umzug: Kindermuseum verlässt Hauptwache

Nach sieben Jahren hatte das Kindermuseum gestern seinen letzten Tag am Übergangsstandort, dem Trichter an der Hauptwache. Nun zieht die Einrichtung zurück auf den Römerberg. In die Räume, die das Museum verlässt, kommt jetzt ein Wintercafé für Obdachlose.

Linnea Schröter steht im Kindermuseum vor einer schwierigen Frage: Was ist mir wichtig? Die kleinen Döschen, die das achtjährige Mädchen zur Auswahl hat, stehen für Geld, sauberes Wasser, Gesundheit oder das Handy. Linnea soll sie auf einer Pyramide anordnen; das Wichtigste oben und das Unwichtige unten. Auf die Spitze stellt Linnea das Schälchen mit den beiden Playmobil-Figuren. Es symbolisiert die Eltern. Danach weiß Linnea erst einmal nicht weiter.

Während sie grübelt, packt eine Museumspädagogin in der Druckwerkstadt Umzugskartons. An der Senefelder Druckerpresse aus dem frühen 19. Jahrhundert hängt schon das Schild „Außer Betrieb“. Das Kindermuseum zieht um und hatte gestern seinen letzten Tag im Trichter der Hauptwache. Am 17. Februar eröffnet es unter dem Dach des Historischen Museums am Römer auf drei Etagen des Bernusbaus neu. Mit der Ausstellung „45 Jahre Kindermuseum“ schaut das Museum dann zurück auf die eigene Geschichte. Von da an wird es auch einen neuen Namen tragen: „Junges Museum“. „Schüler sind unsere Zielgruppe“, sagt Museumssprecherin Corinna Engel, „und die bezeichnen sich selbst nicht gern als Kinder. Damit fühlen sie sich nicht ernstgenommen. Mit dem neuen Namen tragen wir dem Rechnung.“

Man wäre gern geblieben

Gern wäre das Kindermuseum an seinem Übergangsstandort der Hauptwache geblieben. Vor 45 Jahren hat es als eine Abteilung des Historischen Museums seine Arbeit begonnen. Wegen der Bauarbeiten am Saalhof zog das Museum 2011 an die Hauptwache. Das siebenjährige Intermezzo habe dem Museum gut getan, sagt Engel. „Durch die separaten Räumlichkeiten nahmen uns die Frankfurter als eigenständiges Museum wahr.“

Das beeinflusste nicht nur die Besucherzahlen positiv. Bis zum Umzug an die Hauptwache zählte das Museum rund 18 000 Besucher im Jahr. 2017 waren es 40 000. Man profitierte von Laufkundschaft. „Hier hatten wir auch Besucher, die sonst nicht ins Museum gehen“, sagt Engel. Das Kindermuseum wurde auch selbst autonomer und ging neue Kooperationen ein. Für die Ausstellung „Kinder haben Rechte“, die gestern endete, arbeitete man etwa mit dem Frankfurter Kinderbüro zusammen. An der Hauptwache bleiben kann das Museum aber nicht. Das wäre zu teuer. Schließlich steckte die Stadt über 60 Millionen Euro in Bau und Sanierung des Saalhofs.

Ein Platz für Obdachlose

Außerdem sind die Räume schon verplant. Der Frankfurter Verein für soziale Heimstätten will hier ab Anfang Februar in den Morgenstunden ein Wintercafé für die Obdachlosen betreiben, die in der B-Ebene der Hauptwache übernachten. Hier sollen sie Kaffee, Tee und einen warmen Platz bekommen. „Bisher gibt es eine zeitliche Lücke, die wir schließen wollen“, sagt Heiko Ewald vom Frankfurter Verein. Die Schlafnutzer der Hauptwache würden früh um 5.30 Uhr geweckt, aber erst 10 Uhr öffneten andere Einrichtungen, in denen die Obdachlosen etwa ihre Wäsche waschen können. „Damit wir sie nicht hinaus in die Kälte schicken müssen, braucht es dieses Wintercafé“, sagt Ewald.

Die Räume sind in direkter Nachbarschaft zum Schlafplatz, bieten ausreichend Toiletten und Platz für 50 bis 60 Personen. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht, auch wenn Ewald auf den 1. Februar hofft. Der Termin hängt davon ab, wie schnell das Kindermuseum seine „sieben Sachen“ packt. Mit dem Ende der nächtlichen Kälte wird der Betrieb des Wintercafés eingestellt. Wo das Angebot im nächsten Jahr seinen Platz findet, lässt sich noch nicht sagen.