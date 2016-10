Familien in Frankfurt: Kindesmissbrauch wird häufiger aufgedeckt - auch in Frankfurt

Die Zahl der Verfahren wegen vermeintlicher Kindeswohlgefährdung steigt weiter – weil Polizei, Nachbarn, Verwandte und Lehrer besser aufpassen. Auch in Frankfurt steigt die Zahl an. Was sagen die Fachleute dazu?

Es ist eine bestürzende Nachricht: Deutschlandweit und auch in Frankfurt steigt die Zahl der Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung stetig an. Das Statistische Bundesamt berichtete von bundesweit 129 000 „Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls“ im Jahr 2015 und damit von einem Plus von 4,2 Prozent binnen Jahresfrist. Nicht immer trifft die Sorge zu: In 45 000 der Fälle lebten die Kinder tatsächlich in Gefahr, in knapp der Hälfte war ihr Wohl „akut gefährdet“.

Das Frankfurter Jugend- und Sozialamt zählte im vergangenen Jahr 1937 Anzeigen, wonach ein Kind in seiner Familie vernachlässigt beziehungsweise misshandelt werde. Das waren 11,8 Prozent mehr Meldungen als 2014 und in vier von zehn dieser Fälle handelte es sich tatsächlich um akute (14 Prozent) oder latente (25 Prozent) Kindeswohlgefährdung. In rund ebenso vielen Fällen lief es in den Familien so schlecht, dass die Stadt den Eltern Hilfe an die Seite stellte, um Schlimmerem vorzubeugen.

INFO Wegsehen ist tabu Von Kindeswohlgefährdung spricht man immer dann, wenn das körperliche, geistige und seelische Wohl eines Kindes so gravierend beeinträchtigt wird, dass es in seiner Entwicklung dauerhaft oder zeitweilig geschädigt wird. clearing

Trotzdem sehen Fachleute nicht, dass Erziehungsberechtigte in Deutschland brutaler, herzloser mit ihren Kindern umgingen als noch vor Jahren. Vielmehr ist die Aufmerksamkeit für die jungen Opfer gestiegen: „Kinderschutz ist ein Thema, das alle angeht. Und das wird auch mehr und mehr so behandelt“, sagt Inge Büttner, Leiterin des Fachbereichs Jugend im Amt für Jugend und Soziales. Als Beispiel nennt sie die Polizei: „Inzwischen kriegen wir immer, wenn die Beamten Fälle von häuslicher Gewalt schlichten mussten und auch Kinder zugegen waren, eine Meldung. Daran hat früher so gut wie niemand gedacht“, sagt Büttner.

Die häufigste Art, durch die das Kindeswohl verletzt wird, ist Vernachlässigung. In jedem zweiten Fall, in dem sich ein Hinweis bewahrheitet, treffen die Jugendamtsmitarbeiter auf Säuglinge, Kindergarten- oder Schulkinder, die nicht gewaschen sind, nicht ausreichend zu essen bekommen, auch im Winter nichts als Shirt und Hose tragen, in schmutzigen, vermüllten Wohnungen leben.

Schläge und Tritte

Beinahe genauso häufig werden psychische Misshandlungen, etwa das Erleben von Prügelszenen zwischen den Eltern, in die Statistik eingetragen. Wobei oft mehrere Straftatbestände erfüllt sind, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht. Denn natürlich leidet auch die Psyche, wenn Kinder geschlagen, getreten, oder auf andere Art malträtiert werden. Das trifft in Frankfurt auf knapp jeden dritten Fall (29 Prozent) zu. Um sexuelle Gewalt geht es bei 5,2 Prozent der Misshandlungen, die das Jugendamt aufdeckt.

Vor allem derart gequälte Kinder sind es, die auch Dr. Marco Baz Bartels, Oberarzt an der Kinderschutzambulanz im Frankfurter Uniklinikum, zu sehen bekommt. Auch dort steigen die Zahlen rasant: 2015 waren es 250 Kinder und Jugendliche, die nach Misshandlungen ambulant oder stationär behandelt werden mussten. Für 2011 wies die Statistik „nur“ 150 Patienten aus. „Seit der Gründung der Ambulanz Ende 2010 haben wir mehr als 1000 Kinder behandelt, damit hatten wir vorher nicht gerechnet“, sagt der Oberarzt. Wobei auch er nicht davon ausgeht, dass es in den Familien brutaler zugeht, sondern sich die Kompetenz der Ambulanz, für die alle medizinischen Fakultäten zusammenarbeiten, herumspricht.

Katastrophen stecken hinter dem, was das Alltagsgeschäft der Ärzte ist. Säuglinge, die so heftig geschüttelt wurden, dass ihr Hirn daran dauerhaft Schaden nimmt, die Winzlinge daran gar sterben. Kinder mit Knochenbrüchen, offenen Wunden, Verbrennungen, Verletzungen im Genitalbereich. . . „Die komplette Bandbreite“, so Bartels. Wobei Mädchen (75 Prozent) häufiger als Jungen sexuell misshandelt werden, diese dafür mehr (anderweitige) körperliche Gewalt erleben müssen.

Das deckt sich mit den stadtweiten Zahlen: 274 Kinder sahen die Jugendamtsmitarbeiter 2015 als akut gefährdet an, die Hälfte musste in Obhut genommen werden. Jungen und Mädchen waren etwa gleich häufig betroffen, wobei es bei den Jungen häufiger um Vernachlässigung ging, Mädchen sexuelle und psychische Misshandlungen erleiden mussten.

„Jedes Mal, wenn uns jemand einen Fall von Kindeswohlgefährdung meldet, kümmern wir uns darum, gehen Mitarbeiter sofort in die Familien“, sagt Inge Büttner. Meist sind es Polizei und Staatsanwaltschaft, die das Amt einschalten, gefolgt von Nachbarn, Bekannten, Elternteilen, Verwandten, Lehrern, Betreuern. . . In besonders krassen Fällen werden die Kinder in Obhut genommen, nur selten gibt es dann kein Zurück mehr.

Eltern sind überfordert

Doch wann immer es möglich ist, wird mit den Eltern gemeinsam daran gearbeitet, die Zustände zu verbessern. „Es ist sehr selten, dass sich Eltern überhaupt nicht einsichtig zeigen. In den meisten Fällen sind sie überfordert, nehmen Hilfe auch dankbar an“, sagt Büttner. Dann werde alles getan, um die Erziehungskompetenz der Eltern aufzubauen oder weiterzuentwickeln. „Wenn sie mittun, stehen die Chancen für alle Beteiligten gut.“