Haushaltslage: Kirchenmuseum im Stadthaus am Dom kommt nicht

Angesichts der angespannten Haushaltslage verzichtet Bürgermeister Uwe Becker (CDU) auf das geplante ökumenische Kirchenmuseum im Stadthaus am Dom. Der Umbau hätte rund eine Million Euro gekostet und Folgekosten von rund 100 000 Euro jährlich verursacht.

Der Name des neuen Museums sollte aus drei Ziffern bestehen: „794“. Die Jahreszahl sollte an die erste urkundliche Erwähnung Frankfurts erinnern, als der spätere Kaiser Karl der Große eine Synode (Versammlung von Bischöfen) am Main einberief. Deshalb lernen Frankfurter Schüler im Unterricht: „Sieben, neun, vier/ Frankfurt steht auf dem Papier.“ Nun können die Kinder einen neuen Reim draufsetzen: „Sieben, neun, vier/ das Geld bleibt hier.“

Denn Kirchendezernent Uwe Becker, der auch Bürgermeister und Kämmerer der Stadt ist, verzichtet angesichts der angespannten Haushaltslage auf das Projekt. Im Haushaltsjahr 2018 muss Becker mit einem Minus von 286 Millionen Euro rechnen. Er wolle bei den Sparanstrengungen des Magistrat mit gutem Beispiel vorangehen, sagte er. Kürzlich forderte Becker die Dezernenten auf, die Ausgaben um fünf Prozent zu kürzen.

Erst kürzlich hatte er im Finanzausschuss verkündet, dass wegen des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen Projekte warten müssten. Den Verzicht auf das Kirchenmuseum nannte er ein „Signal der Ernsthaftigkeit“. Das Projekt werde auf unbestimmte Zeit verschoben, erklärte der Kämmerer.

Das 25,3 Millionen Euro teure Stadthaus, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde, ist für das geplante Museum ungeeignet und hätte nur kurz nach seiner Fertigstellung noch einmal für rund eine Millionen Euro umgebaut werden müssen. Genutzt werden sollten das Treppenhaus, der Aufzug sowie ein Raum im zweiten Stock des Gebäudes als Ausstellungsfläche. Trotzdem hätte sich die Einrichtung mit nur 90 Quadratmetern Fläche für den Titel eines der kleinsten Museen der Welt bewerben können. Weitere Probleme waren: Es hat keine eigene Sammlung, es gibt drei verschiedene andere Häuser in Frankfurt, die das Thema bespielen (Ikonen-, Historisches- und Bibelmuseum).

Zwar stand die Einrichtung eines ökumenischen Kirchenmuseums im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen, aber vor allem die Sozialdemokraten waren wenig begeistert. In den Medien wurde das Projekt auch als „Privatkapelle des Kirchendezernenten“ kritisiert.