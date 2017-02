Am "Veilchendienstag" feiern jährlich hunderttausende Narren den Abschluss der fünften Jahreszeit bei Frankfurts Kult-Umzug in Heddernheim. Mit diesen fünf Fakten kommen sie sicher nach "Klaa Paris" und zurück.

Seit fast 180 Jahren strömt Narr um Narr nach Heddernheim, um in Frankfurts heimlicher Faschingshochburg die fünfte Jahreszeit mit einem Knall zu beschließen. Die "Klaa Pariser"-Fastnachtstradition geht auf das Jahr 1839 zurück. Viele Frankfurter ziehen den Kult-Umzug dem Großen Sonntagszug vor.

Wie verläuft die Zugstrecke dieses Jahr?

Bild-Zoom Foto: FNP So verläuft die Strecke des Heddemer Umzugs am Dienstag.

Welche Ecken sind gesperrt?

Los geht's um 14.31 "In der Römerstadt". Von dort aus geht durch folgende Straßen und Gassen: Alt Heddernheim ⇒ Heddernheimer Landstraße ⇒ Dillgasse ⇒ Brühlstraße ⇒ Hessestraße.Wieder über die Heddernheimer Landstraße durch Domitianstraße ⇒ Cohausenstraße ⇒ Mark-Aurel-Straße.Und dann zurück über die Heddernheimer Landstraße" ⇒ Oranienstraße ⇒ Habelstraße bis zum Zugende in der Antoninusstraße.

Ab acht Uhr wird der Ortskern von Heddernheim gesperrt, an folgenden Ecken werden Betonsperren installiert:



Dillenburger Straße/Dillgasse, Hessestraße/Dillenburger Straße, Dillenburger Straße/Kaltmühlstraße, Heddernheimer Landstraße/Kaltmühlstraße, Titusstraße/Konstantinstraße, In der Römerstadt/Konstantinstraße, Heddernheimer Landstraße/Herborner Straße. Die Dillenburger Straße wird von der Maybachbrücke bis zur Einmündung der Kaltmühlstraße voll gesperrt.



Etwa gegen 22 Uhr werden die Sperren, die zu Fuß oder mit dem Rad passiert werden können, wieder aufgehoben.

Zug durch Frankfurts Fastnachtshochburg Liveticker vom Heddemer Umzug: Klaa Paris, Helau! Wenn der Klaa Pariser Fastnachtszug ruft, sind alle auf den Beinen und schwingen sich ins Kostüm. In Heddernheim findet traditionell am Faschingsdienstag der größte Frankfurter Umzug statt. Wir sind mittendrin und berichten ab 13.30 Uhr live von der Strecke des "Heddemer Umzugs"! clearing

Wie sieht's mit dem Nahverkehr aus?

Wer Teil des närrischen Treibens sein möchte, der sollte sein Auto lieber zu Hause lassen und mit Bus oder Bahn anreisen. Der Umzug ist nämlich von der Haltestelle "Heddernheim" bestens zu erreichen, dort verkehren die U 1, U 2, U 3 und U 8 fast im Minutentakt.



Auch von der S-Bahnstation „Eschersheim“ ist der Weg ins Getümmel nicht weit. Zudem wurde die Taktung der Buslinie 60 erhöht – sie verkehrt zu Beginn und Ende des Umzuges von 13 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr – alle fünf Minuten zwischen „Bahnhof Rödelheim“ und „Bahnhof Eschersheim“.

Wo gibt's unterwegs Hilfe?

Hilfesuchende Personen können sich am Dienstag insbesondere an eine mobile Polizeistelle am H.-P.-Müller-Platz, an das 14. Polizeirevier im Tituscorso 8 sowie an jede andere Polizeidienststelle wenden. Die Polizei wird die Veranstaltung mit einer großen Zahl von Beamtinnen und Beamten begleiten.

Woher stammt der Name "Klaa Paris"?

"Mer waas es net, mer munkelts nur", würde der Frankfurter wohl auf die Frage nach der Herkunft der Bezeichnung "Klaa Paris" für den Stadtteil im Nordwesten Frankfurts erwidern, denn geschichtlich verbürgt ist sie tatsächlich nicht. Es kursieren aber verschiedene Varianten

Bilderstrecke Historische Bilder: So feierte Frankfurt früher Fastnacht

Der Titel "Klein Paris", soviel gilt als sicher, geht auf den Dichterfürst und Sohn der Stadt Frankfurt, Johann Wolfgang von Goethe, zurück. An einer Stelle im Faust" wird nämlich Leipzig auf diese Weise mit der französischen Hauptstadt verglichen.