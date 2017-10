Wegen der Debatte um linke Zentren in Frankfurt sieht sich die Szene unter Druck. Mehrere 100 Aktivisten demonstrierten am Samstag unter dem Motto „Finger weg von unseren Strukturen“.

Die Polizei war vorbereitet. Sie hatte Wasserwerfer in Position gebracht, war mit zahlreichen Einsatzkräften präsent. Doch am Ende blieb alles friedlich. Bei der Demonstration am Samstag – Beobachter schätzten 500 Teilnehmer, die Veranstalter sprachen von fast 1000 – protestierten Sympathisanten linker Gruppierungen gegen die ihrer Ansicht nach „zunehmende Kriminalisierung von Protest und Widerstand“. Sie zogen von Bockenheim durch das Bahnhofsviertel bis zur Konstablerwache.

Ein Anlass dafür waren die jüngste Kritik an den linken Zentren Exzess in Bockenheim und Klapperfeld im Gerichtsviertel sowie Forderungen, das besetzte Haus in der Straße „In der Au“ in Rödelheim zu räumen. Diese „Freiräume“ wollen sich die linken Gruppen erhalten.

Aber auch um bundesweite Themen wie das Verbot der Nachrichtenplattform „linksunten“ oder die Verfolgung von Straftaten nach den G 20-Protesten in Hamburg ging es den Demonstranten. Die „Rote Hilfe Frankfurt“ kritisierte die „harten Urteile“, die mit Gesetzesverschärfungen vorbereitet worden seien.

Ein anderes Thema war die Verfolgung von Anhängern in der Türkei verbotener Gruppierungen in Deutschland. Eine Rednerin der Gewerkschaft Attik warf dem deutschen Staat vor, sich zum „verlängerten Arm Erdogans und der AKP“ zu machen.

Kritisiert wurde auch die angebliche Schikanierung von Migranten, Erwerbslosen und Obdachlosen. Ein Redner der Gruppe „Project Shelter“ sagte: „Im Bahnhofsviertel, auf der Zeil, auf dem Amt werden Arme diszipliniert und bekämpft, während das System, das Armut und Ungleichheit produziert, weiter verteidigt wird.“

„Unsere Nischen, unsere Träume und unsere Unversöhnlichkeit sind richtiger und dringender denn je“, sagte eine Sprecherin des Demo-Bündnisses. Man lasse sich Widerständigkeit, radikale Kritik an den herrschenden Verhältnissen und die Suche nach alternativen Lebensentwürfen nicht verbieten.

