Verkehr: Klare Regeln für Leihräder in Frankfurt gefordert

Die rund 6500 Leihräder in Frankfurt sind der Koalition aus CDU, SPD und Grünen ein Dorn im Auge. Sie wollen das Geschäft stärker regulieren und am liebsten eine Genehmigungspflicht einführen. Doch dafür gibt es keine rechtliche Grundlage.

Aus Sicht des Verkehrsdezernats läuft es gut. „Wir sind ganz zufrieden mit den Anbietern von Leihfahrrädern“, sagt Stefan Lüdecke, Referent von Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). „Wenn wir Beschwerden weitergeben, gehen sie denen sofort nach.“ Befürchtungen, dass es in Frankfurt wie in anderen Städten zu einem großen Chaos mit herumliegenden Rädern kommen könnte, seien unbegründet gewesen. Vor einigen Monaten haben drei neue Anbieter mehrere 1000 Leihräder aufgestellt. Sie sind – im Gegensatz zu den schon länger in Frankfurt vertretenen Angeboten – nicht an feste Stationen gebunden, sondern können einfach irgendwo im öffentlichen Raum abgestellt werden.

„Ein Ärgernis“

Die schwarz-rot-grüne Koalition im Römer sieht die Entwicklung nicht so positiv wie das Verkehrsdezernat, spricht von „untragbaren Zuständen“. In einem gemeinsamen Antrag, der auf Initiative der CDU zustande gekommen ist, schildern die drei Fraktionen ihre Sicht der Dinge: „Auf Gehwegen unachtsam abgestellte Fahrräder versperren Fußgängern den Weg, sie stehen und liegen in Grünanlagen ohne die Aussicht, bald wieder genutzt zu werden.“ Die Verkehrssicherheit werde eingeschränkt, das Stadtbild beeinträchtigt.

„Die Leihfahrräder sind mittlerweile ein Ärgernis“, findet Martin Daum, verkehrspolitischer Sprecher der CDU. „Das kann so nicht weitergehen.“ Er würde am liebsten eine Genehmigungspflicht für das Aufstellen von Leihfahrrädern einführen. Genehmigt werden sollten nur noch Systeme mit festen Stationen, um dem „Wildwuchs“ zu begegnen. Der Magistrat soll deshalb prüfen, ob eine Sondernutzungssatzung erlassen und eine Gebühr erhoben werden kann. Schließlich werde der Straßenraum für kommerzielle Zwecke in Anspruch genommen, betont Daum, der Leihräder grundsätzlich begrüßt, da sie die „urbane Mobilität“ erhöhten.

Gesetzesänderung nötig

Bisher hat die Stadt keine Handhabe, das Geschäft mit dem „Bike Sharing“ zu regulieren. Gerichte betrachten das Abstellen von Leihrädern als „zumutbaren Gemeingebrauch“ von Straßen. Daum fordert deshalb, die Rechtslage zu ändern. Dazu soll der Städtetag Vorschläge machen. Bisher liegen keine Ergebnisse vor. Deshalb hat sich das Verkehrsdezernat damit beholfen, den fünf Anbietern von Leihfahrrädern mit einem Merkblatt Verhaltensregeln auf den Weg zu geben. Unter anderem sollen keine Räder am stark frequentierten Mainufer abgestellt werden. „Unsere Teams achten darauf“, sagt Fritz Thöni, City-Manager Rhein-Main des Berliner Anbieters Byke. Die Situation sei aber weit weniger problematisch als befürchtet. „Die Räder werden sehr gut genutzt“, betont Thöni. Bei der Nacht der Museen am Samstag ist die Ausleihe sogar kostenlos. Das Unternehmen expandiert in die Stadtteile, hat erst in dieser Woche Räder in Rödelheim und Hausen platziert. Insgesamt hat Byke in Frankfurt 1200 Räder.

Alle fünf Anbieter zusammen bringen es auf rund 6500 Räder. Das Verkehrsdezernat rechnet nicht damit, dass es in absehbarer Zeit mehr werden. Die Befürchtung, dass die 6000 Räder, die das Unternehmen O-Bike aus München abzieht, nach Frankfurt verlegt werden, hat sich nicht bewahrheitet.