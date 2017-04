Maßnahmen präsentiert: Klassikstadt-Betreiber wollen Auto-Lärm für Anwohner reduzieren

Die Erleichterung sei groß gewesen, sagt Brigitte Schlüter. Es war der Moment beim Treffen mit Anwohnervertretern in der vergangenen Woche, als die Geschäftsführerin der Klassikstadt bekannt gab: Den Show-Renntag mit klassischen Boliden wird es 2017 so nicht mehr geben. „Auch die zweite Veranstaltung, die aus Sicht der Anwohner problematisch war, ,Cars & Coffee’, haben wir abgesagt.“

Info: Rollende Schätze Ein buntes Programm bietet die Klassikstadt, Orber Straße 4 a, beim Saisonstart am kommenden Sonntag, 9. April, von 10 bis 18 Uhr. Zu sehen sind zwei-, drei- und vierrädriger Schätze aus allen Epochen clearing

Auch weitere Maßnahmen, die Veranstaltungen auf dem Gelände zwischen Orber und Wächtersbacher Straße leiser machen sollen, kamen bei den Anwohnern gut an. Das erklärte Stefan Hausendorf, ein Vertreter der Nachbarn. „Wenn die das alles so durchziehen, wie sie es angekündigt haben, ist das für uns alle eine deutliche Verbesserung.“

Jener Show-Renntag am ersten Septemberwochenende hatte das Fass für viele Nachbarn zum Überlaufen gebracht. Dabei war der „Gran Premio Alfa Romeo“ am ersten September-Wochenende 2016 aus Sicht der Klassikstadt ein voller Erfolg. Die Anwohner hingegen, im Wohngebiet auf der anderen Seite der Wächtersbacher Straße, hatten weniger Spaß an dem „Show-Renntag“ mit 60 historischen Rennwagen.

Bei einer vom Ortsbeirat 11 organisierten Aussprache im Oktober ließen die Nachbarn Dampf ab. So laut sei es gewesen, dass man sich auf der Terrasse nicht unterhalten konnte, es roch nach Abgasen, Straßen und sogar Grundstückseinfahrten hatten Klassikstadt-Besucher zugeparkt.

Feuerwerk und Musik

Und so kam alles hoch, was den Sommer über genervt hatte: Aufheulende Sportwagenmotoren bei Ausfahrten vor ihrer Haustür, nächtliches Feuerwerk, laute Musik, in Glascontainer fallende Flaschen am frühen Morgen. Die Klassikstadt hingegen machte klar: Es sei kein böser Wille gewesen, man wolle künftig mehr Rücksicht auf die Anwohner nehmen. Man tauschte Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus, wollte in Kontakt bleiben.

Am kommenden Sonntag, 9. April, beginnt die neue Saison in der Klassikstadt mit einem umfangreichen Programm (siehe eigener Artikel). Also lud die Geschäftsführung Vertreter der Anwohner sowie des Ortsbeirats zum Gespräch und stellte all jene Maßnahmen vor, die den „nachbarschaftlichen Frieden wieder herstellen“ sollen, wie Schlüter es formuliert.

Eine erste Maßnahme sei gewesen, die Zufahrt von der Wächtersbacher Straße zu schließen: Nur Fußgänger können hier künftig auf das Gelände, etwa um zum Restaurant zu kommen. „Für uns war es unerträglich, dass dort Sportwagen vom Gelände rollen und die Fahrer dann richtig Gas geben“, sagt Hausendorf.

Auch dass die Lautsprecher nun bei Veranstaltungen so aufgestellt werden, dass sie nicht in Richtung der Wohnhäuser zeigen, sei wichtig, sagt Hausendorf. „Die Klassikstadt hat das bereits getestet, es wirkt.“

Für mehr als 8000 Euro schaffte die Klassikstadt außerdem schwere Schallschutzvorhänge für ihre Veranstaltungshalle an. „Damit es nicht so laut ist, wenn jemand durch die Türen auf die Terrasse geht“, erklärt Schlüter. Mit der Gastronomie und Catering-Firmen habe sie gesprochen, damit künftig nicht mehr „zu unchristlicher Zeit“ Flaschen nach Veranstaltungen in Glascontainer im Stadtteil entsorgt werden. Auch nächtliche Feuerwerke wird es nicht mehr geben.

Alles zugeparkt

Bleibe noch das Problem, dass bei großen Veranstaltungen oft Kreuzungen und sogar Grundstückszufahrten im Wohngebiet zugeparkt würden, sagt Hausendorf. „Da hat die Klassikstadt weniger Einfluss, weil das nicht auf ihrem Grundstück passiert. Gleichwohl habe sich das Unternehmen Tipps vom Ordnungsamt geben lassen, etwa um den Verkehr über die Cassellastraße statt durch die Wächtersbacher Straße zu dirigieren. „Außerdem haben wir für die Saisoneröffnung den Kaufland-Parkplatz angemietet. Von dort ist man in fünf Minuten zu Fuß auf unserem Gelände.“