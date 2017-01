Der Rote Faden, Folge 205: Klaus-Ludwig Schulz - Der Gummimann

Er führt ein Leben zwischen technischen Gummiwaren und Kunst, made in Frankfurt: Klaus-Ludwig Schulz, Chef der Traditionsfirma "Schulz & Souard". Ihm widmen wir die Folge 205 unserer Serie "Der Rote Faden", in der wir jede Woche Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt leisten.

Bringen Sie Zeit mit“, sagt Klaus-Ludwig Schulz am Telefon. Es ist eine ironische Warnung des 65-Jährigen an den, der mehr erfahren will aus seinem Leben, das sich irrwitzig zwischen Kunst und Gummiwaren-Großhandel bewegt und doch aus einem Guss ist. In die Begrüßung im Reihenhaus in Berkersheim mischt sich Hündin Emma schwanzwedelnd ein. Ehefrau Jutta, wie der Hausherr ganz in Schwarz gekleidet, sitzt im Wohnzimmer in einem der zwei neuen Ledersessel und demonstriert alsbald fröhlich dessen Kippfunktion nebst Blickrichtung zum Kamin. Eine prächtige Palme hat bereits die weiße Zimmerdecke geentert, auf einer feuerroten Wand prangt ein Ölgemälde im Goldrahmen.

Überall ist Kunst: Skulpturen stehen im Regal, auf dem Boden und vor der Terrassentür; an den Wänden hängen Bilder oder stehen im Flur, einige davon rahmenlos und in Folie gepackt. Schulz gilt als Spezialist für Frankfurter Künstler des 20. Jahrhunderts, er schätzt aber auch die Kronberger Malerei und Bildhauerei. Namen fallen wie überreife Äpfel von Bäumen: Wilhelm Runze, Fritz Fischer, Christian Kruck, Anneliese Sund, Willi Schmidt, Arthur Fauser, Georg Heck... Er kennt sie alle, hat er doch über hundert Ausstellungen im Laufe seines Lebens kuratiert, sogar in der Schirn-Kunsthalle, mehrfach im Museum Giersch und im Schloss Philippsruhe in Hanau.

Schulz läuft unrund, er leidet seit seiner Geburt an einer „besonderen Form von Muskelschwund, es ist aber keine Multiple Sklerose“. Und er hat zudem sich in den letzten Monaten ein bisschen viel zugemutet, der Geschäftsführer von „Schulz & Souard“, einem vor 85 Jahren von den Großeltern Ludwig und Maria Schulz sowie Heinz Souard gegründeten Unternehmen für Schläuche, Dichtungen, Keilriemen und technische Gummiwaren aller Art. Erst vor einigen Wochen siedelte die Firma aus dem ehrwürdigen Gründerzeithaus an der Galluswarte ins Gewerbegebiet Fechenheim-Nord um. Der Zweckbau samt Industriehallen bietet bessere logistische Bedingungen. „Monatelang haben wir ausgemistet, inventarisiert und eingepackt“, sagt er und bittet an den silberfarbenen Esstisch. Rund 30 Lkw-Ladungen seien im November und Dezember ins neue Domizil gerollt. „Ich brauch’ echt mal wieder Urlaub“.

Die Firma, vielen eher geläufig als „Gummi Schulz“, erlebt ihre Blütezeit wie viele andere im zerstörten Nachkriegsdeutschland. Das Geschäft brummt, um 1950 beschäftigt es knapp 60 Mitarbeiter, gibt es Filialen in Kassel, Bad Hersfeld-Dürkheim, Aschaffenburg und Wetzlar. In diese Ära wird Klaus-Ludwig Schulz am 30. März 1951 als einziges Kind von Marga und Ernst-Ludwig Schulz hineingeboren. Die Mutter ist inzwischen 91 Jahre alt, der Vater verstarb im Mai 2015. Der Sohn verbringt eine „tolle Kindheit“ im vierstöckigen Firmen- und Familiensitz in der Mainzer Landstraße 257. Sein Zimmer im dritten Stock liegt an der Bahnstrecke, dort fahren viele Dampfloks. „Ich habe da sehr oft gestanden, im Nebel eingehüllt. Und von Weihnachten bis Januar spielte ich immer mit meiner Modelleisenbahn – während draußen die echten Loks fuhren.“

