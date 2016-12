Forum im Haus am Dom: Klimawandel und Frankfurt: Es muss sich etwas tun

Das neue Forum für Nachhaltigkeit und angepasste Lösungen angesichts des Klimawandels gleicht einem Marktplatz: Glocken und Gongschläge geben den Rhythmus für die „Speed Datings“ vor, um neue „Geschäfte“ anzubahnen. Oft bleibt es beim ersten Gespräch, Visitenkarten wandern und Kontaktdaten werden via Smartphone ausgetauscht. Wo es zu ersten Vereinbarungen für mehr Trinkwasserbrunnen oder der Weiterentwicklung klimaschonender Werksteine kommt, hält ein „Notar“ die wichtigsten Punkte schriftlich fest.

Karte zeigt Wärmeinseln

„Die ausgeprägten hochsommerlichen Strahlungswetterlagen werden in dieser Stadt noch zunehmen“, sagt Hans-Georg Dammert vom Umweltamt Frankfurt in seinem Referat vor mehr als 100 Partnern im voll besetzten großen Saal im Haus am Dom. Dabei zeigt er auf einer mittlerweile vertrauten Wärmekarte: Die Stadt wird vor allem in Zentrumsnähe zur rotglühenden Wärmeinsel, in der sich tagsüber bis zu einer Million Menschen aufhalten. Tendenz steigend. Abkühlung gibt es erst Richtung Stadtwald, Taunus und Wetterau, wichtige Frischluftschneisen für Frankfurt und die Rhein-Main-Region.

„Auch der Starkregen und das Hochwasser werden weiter zunehmen“, erklärt Dammert und zeigt Bilder von überfluteten Straßen. „Seit 2011 haben 16 Bundesbehörden deshalb begonnen, die Verletzbarkeit verschiedener Regionen Deutschlands im Zuge des Klimawandels zu erforschen“, erklärt Thomas Abeling vom unterstützenden Bundesumweltamt.

Demnach erwärmen sich auch in bisher gemäßigten Regionen städtische Ballungsräume wegen der dichten Bebauung und versiegelten Straßenflächen besonders stark. „Frankfurt könnte demnach schrittweise das Klima Freiburgs und bis 2050 sogar das Klima Mailands annehmen“, erklärt Dannert. Sehr wichtig sei daher der Schutz der Grünzonen. „Der Grüngürtel darf nicht weiter bebaut werden, so wie wir es im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben“, betont Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Ende der Woche will sie einen neuen Planungsatlas vorstellen.

Trinkstationen und Brunnen

Städtische Behörden und Sozialverbände müssten Menschen vor extremen Wetterlagen warnen und über Vorsorgemaßnahmen informieren. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland unterstützt Firmen bei der Entsiegelung und der Begrünung von Firmenarealen. Wichtig werden Trinkstationen in der Innenstadt, der Quell-Verlag und das Umweltforum Rhein-Main wollen sogar den historischen Grindbrunnen neu beleben, der einst im Nizza Heilwasser förderte.

Kritiker mahnten an, viel stärker an der Quelle des Klimawandels anzusetzen und den Einsatz erneuerbarer Energien statt fossiler Brennstoffe einzufordern. Auch dafür versprach Heilig sich einzusetzen. Und hat ein neues Etappenziel: Nach einem ersten Versuch vor vier Jahren wolle sich Frankfurt möglichst bis 2018/19 erneut als Grüne Hauptstadt Europas bewerben.