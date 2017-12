Uniklinik: Klinik-Führung zieht Reißleine

Die Kaufmännische Direktorin der Uniklinik, Bettina Irmscher, muss offenbar gehen. Was bleibt, sind rote Zahlen und, so berichten Insider, ein kaum mehr handlungsfähiger Verwaltungsapparat.

Vor viereinhalb Jahren kam sie als Hoffnungsträgerin ans Uniklinikum, nun trennt sich das Haus dem Vernehmen nach von seiner Kaufmännischen Direktorin Bettina Irmscher (59). Was intern als offenes Geheimnis gehandelt wird, wollten weder die Uniklinik noch das zuständige Wissenschaftsministerium in Wiesbaden gestern bestätigen. Beide verwiesen darauf, dass man sich zu Personalangelegenheiten nicht äußern werde. Eine Entscheidung des Aufsichtsrates steht noch aus. Sie dürfte angesichts einer laut Insidern „kaum mehr handlungsfähigen Verwaltung“ allerdings Formsache sein.

„Finanzieller Blindflug“

„Bevor Frau Irmscher hierher kam, hatten wir eine schlechte Verwaltung, jetzt haben wir gar keine mehr“, berichtet ein Uniklinik-Professor im Gespräch mit dieser Zeitung. „Dieses 500-Millionen-Euro-Klinikum befindet sich im finanziellen Blindflug.“ Bereits seit einem Jahr habe er „keine vertrauenswürdigen Zahlen“ mehr für seine Abteilungen zu Gesicht bekommen, berichtet der Professor und spricht von einem „Totalversagen des Controllings“. Bettina Irmscher war gestern für diese Zeitung nicht zu sprechen.

Doch nicht nur das Controlling, auch das Bettina Irmscher unterstellte Personaldezernat befindet sich laut Insidern „am Rande des Abgrunds“. Dessen Leiterin, Christiane Reuter-Herkner, wurde von Irmscher 2015 ans Universitätsklinikum geholt, um die Verwaltung zu modernisieren. Dabei aber sei Reuter-Herkner viel zu schnell vorangeprescht. „Die Mitarbeiter waren völlig überfordert und haben reihenweise gekündigt.“ Neue seien gekommen und wieder gegangen. Die Situation sei „katastrophal“.

Auch zu diesem „Verwaltungschaos“ wollte sich die Universitätsklinik auf Anfrage gestern nicht äußern. „Gerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht“, erklärt dazu Uniklinik-Sprecherin Ricarda Wessinghage.

Bettina Irmscher, die 2010 noch von einem Expertengremium für ihre Leistungen am Uniklinikum Rostock zur Klinikmanagerin des Jahres gekürt worden war, sollte das Frankfurter Haus dauerhaft in die schwarzen Zahlen führen. Was ihr zunächst auch gelang: Als sie den Posten der Kaufmännischen Direktorin 2013 übernahm, schrieb die Uniklinik tiefrote Zahlen. Damals schloss das Haus mit einem Defizit in Höhe von 16,9 Millionen Euro ab. Nur zwei Jahre später, 2015, erwirtschaftete das Universitätsklinikum ein Plus von 1,1 Millionen Euro.

Doch 2016 kehrte bereits wieder Ernüchterung ein: 4,6 Millionen Euro Miese standen unterm Strich. Wie hoch das Defizit im noch laufenden Geschäftsjahr 2017 ausfällt, dazu wollte sich die Uniklinik gestern nicht äußern. Die sei „zum jetzigen Zeitpunkt im Detail noch nicht absehbar“, erklärt Uniklinik-Sprecherin Wessinghage, lässt jedoch durchblicken: „Es wird nicht mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet.“

Mit dem Rotstift regiert

Rote Zahlen sind für die Uniklinik nichts Neues, schon Irmschers Vorgänger Hans-Joachim Conrad hatte damit zu kämpfen. Er übernahm das Haus 2007 mit einem Defizit in Höhe von 17 Millionen Euro, konnte den Fehlbetrag zwischenzeitlich auf 3,5 Millionen Euro senken, bevor er sich Ende 2012 in den Ruhestand verabschiedete.

Dass es so nicht weitergehen konnte, sei auch den Klinikdirektoren bewusst gewesen, als Bettina Irmscher 2013 ihr Amt antrat. Sie hätten durchaus die Notwendigkeit zu sparen erkannt und seien zur Kooperation bereit gewesen, berichten Insider. Irmscher indes habe von ihrem Schreibtisch aus mit dem Rotstift regiert. „In den ganzen vier Jahren habe ich sie nicht einmal hier in meiner Klinik gesehen“, erzählt einer der Professoren und spricht von einem „fantasielosen, aber blutigen Sparkurs“.

Dass der Ärztliche Direktor, Prof. Jürgen Graf, nun einen Schlussstrich ziehe, sei nur konsequent, heißt es. Er hat sich einen Namen als Visionär gemacht, der zwar bisweilen harte Entscheidungen treffe, der dabei aber das Wohl des Hauses im Blick habe. „Mit ihm haben wir jemanden, der in der Lage ist, das Klinikum neu aufzustellen.“ Auch die Annäherung zwischen Graf und dem Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Josef Pfeilschifter, wird von vielen im Haus durchaus begrüßt. An einer Uniklinik führe nun einmal kein Weg daran vorbei, dass Forschung, Lehre und Patientenversorgung Hand in Hand arbeiteten. Die Bild-Zeitung, die gestern als erste vom Rauswurf Bettina Irmschers berichtet hatte, hatte in dieser Annäherung eine Intrige gegen die Kaufmännische Direktorin gewittert.