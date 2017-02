Richtfest am St. Elisabethen-Krankenhaus in Bockenheim: Klinik in Bockenheim wächst mit hohen Zielen

Bilal-Moschee und As-Salam-Moschee Zwei Gebetshäuser in Frankfurt im Visier

Frankfurt. Der Hauptbeschuldigte im Verfahren gegen 16 Terrorverdächtige soll in der Bilal-Moschee in Griesheim ein- und ausgegangen sein. Diese steht schon länger unter Extremismusverdacht. Die As-Salam-Moschee in der Nordweststadt, die am Mittwochmorgen ebenfalls durchsucht wurde, hat ... mehr