Höchster Krankenhaus steckt tief in den roten Zahlen: Klinik macht Millionenverluste

Das Höchster Klinikum kommt aus den roten Zahlen nicht heraus. Nach dem Lichtblick im Geschäftsjahr 2014, als das städtische Krankenhaus „nur“ 4,3 Millionen Euro Verlust machte und Geschäftsführer Thomas Steinmüller verkündete, das Haus sei „auf einem guten Weg“, rutschte die Klinik 2015 erneut tief in die roten Zahlen. Mit 9,3 Millionen Euro Miesen fiel der Fehlbetrag mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr. Auch die Prognose aus dem Wirtschaftsplan für 2015 konnte nicht erreicht werden. Hier war man noch von einem Defizit in Höhe von 7,8 Millionen Euro ausgegangen. So steht es im Jahresabschlussbericht 2015 des Klinikums, der nun im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

Zu wenige Patienten

Einer der Gründe für die finanziellen Probleme: Das Krankenhaus war 2015 deutlich schlechter ausgelastet als erwartet. Die Fallzahlen im stationären Bereich sanken im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent, auch die Fallschwere (Case-Mix) ist um 1,4 Prozent zurückgegangen. Die Belegungstage sind von 3511 im Jahr 2014 auf 3065 gesunken. Das entspricht einem Rückgang um 12,7 Prozent. Das habe man „nicht kompensieren“ können, erklärte gestern Kliniksprecherin Petra Fleischer auf Anfrage.

Insgesamt haben sich die Erlöse aus stationären Leistungen um 6,3 Millionen Euro schlechter entwickelt als im Plan 2015 angenommen. Weil die Klinik die mit den Krankenkassen vereinbarte Leistungsmenge nicht erreichte, erhielt sie dafür einen Ausgleich, der das schlechte Ergebnis etwas abmilderte. Auch die Personalkosten belasten das Ergebnis: Sie sind 2015 vor allem aufgrund von Tarifsteigerungen um 1,9 Millionen auf 116,1 Millionen Euro gestiegen (plus 1,7 Prozent).

Positiv schlägt sich in den Zahlen der Anstieg der ambulanten Leistungen nieder. Hier konnte das Klinikum ein Plus in Höhe von 2,7 Millionen Euro verzeichnen, das vor allem auf einen Ausbau ambulanter Leistungen in der Augenklinik zurückzuführen ist.

Prognose angepasst

Für 2016 gibt es einen Nachtragswirtschaftsplan, in dem Verluste in Höhe von 12,9 Millionen Euro prognostiziert werden. Zu diesem Schritt sah sich die Geschäftsführung laut Kliniksprecherin Fleischer gezwungen, nachdem das Geschäft im vierten Quartal 2015 noch einmal eingebrochen war. Ursprünglich sollte das Minus „nur“ 9,5 Millionen Euro betragen.

So schlimm wird es laut Fleischer aber wohl doch nicht kommen. „Aktuell wird das Jahresergebnis 2016 erhoben und analysiert. Wir sehen einen guten Trend: Dank des riesigen Engagements aller Mitarbeiter konnte im Jahr 2016 eine Kehrtwende erreicht werden.“

Das Klinikum konnte die Zahl der Patienten wieder steigern. 2016 ließen sich dort gut 1500 Menschen mehr stationär behandeln als im Vorjahr. Damit konnte die Fallzahl „des guten Jahres 2014“ übertroffen werden. Durch den Neubau sowie den Klinikverbund mit dem Main-Taunus-Kreis seien weitere Synergien zu erwarten, so Fleischer. Spätestens im Jahr 2020, so sieht es der Vertrag zum Zusammenschluss mit den Main-Taunus-Kliniken vor, soll das Krankenhaus Höchst nicht nur schwarze Zahlen schreiben, sondern auch in der Lage sein, notwendige Investitionen aus den eigenen Einnahmen zu bestreiten.