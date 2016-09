Ärztliche Bereitschaft für Höchst: Klinikum: Nun doch ein dritter Standort in Frankfurt

Nach dem Umzug des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes vom Gallus an die Uniklinik im Februar fühlte man sich im Westen endgültig abgehängt. Doch nun erhält das Klinikum Höchst auch einen Standort. Es könnte davon auch finanziell profitieren.

Zum zweiten Quartal kommenden Jahres wird es in Frankfurt eine dritte Zentrale des Ärztlichen Bereitschaftsdiensts (ÄBD) geben. Der Standort werde das Klinikum Höchst sein, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen gestern mit.

Bisher gab es in der Mainmetropole zwei ÄBD-Standorte: Das Bürgerhospital und das Uni-Klinikum. In Letzteres ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst aber erst Anfang dieses Jahres umgezogen – zuvor war dieser Standort im Gallus und damit auch für den Frankfurter Westen zuständig.

Schon bei der Umzugsentscheidung hagelte es Kritik von vielen Seiten, auch das Klinikum selbst protestierte, sei die Uniklinik doch noch weiter entfernt als das Gallus. Außerdem hatte man sich auch in Höchst Hoffnung gemacht, als zweiter Standort ausgewählt zu werden. Dass dieser Protest nicht unbegründet war, zeigt nun die schnelle Entscheidung der KV Hessen, einen dritten Standort im Stadtgebiet einzurichten. „Wir wollten erste Auswertungen abwarten und haben schon damals gesagt, dass es sich um ein lernendes System handelt“, sagt KV-Sprecherin Petra Bendrich.

Eine Anmeldung

Der ÄBD erhält in Höchst zwar eigene Behandlungsräume, die im ehemaligen Patientencafé untergebracht werden, es gibt aber einen gemeinsamen Anmelde- und Wartebereich in der Zentralen Notaufnahme. Hier können die Patienten entsprechend ihres Krankheitsbildes weitergelotst werden. „Schwere Notfälle können somit unmittelbar vom Klinikarzt versorgt werden, während ,Tür an Tür‘ der ambulante Bereitschaftsdienst die Behandlung leichterer Erkrankungen wie etwa grippaler Infekte oder Magenverstimmungen übernimmt“, sagt Dr. Günter Haas, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Hessen.

Denn für genau solche Fälle ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst da. Er dient Patienten, die außerhalb der geregelten Öffnungszeiten ihrer Praxis einen Arzt brauchen – also abends, nachts, freitagnachmittags, am Wochenende oder an Feiertagen. Den Dienst übernehmen entsprechend wechselweise niedergelassene Ärzte aus der Region.

Für Kliniken sind solche Patienten, wenn sie denn in die Notaufnahme kommen, meist ein Ärgernis: Sie rauben Zeit für wichtigere Fälle und sind zudem auch finanziell ein Minusgeschäft. Aber behandelt werden muss jeder. Über Finanzen reden will man weder beim Klinikum noch bei der KV Hessen. „Die sind noch nicht absehbar“, sagt Bendrich.

50 000 Patienten

Im Klinikum erwartet man aber, dass die Zahl der Patienten in der Zentralen Notaufnahme deutlich sinken wird. Zuletzt war sie immer weiter auf rund 50 000 angestiegen. „Mindestens ein Drittel wird vom Ärztlichen Bereitschaftsdienst abgedeckt“, ist sich Fleischer sicher. Für das in roten Zahlen steckende Klinikum ein großer Fortschritt. Denn bei rein ambulanten Patienten erhält die Klinik pro Fall von der KV Hessen 25 bis 30 Euro erstattet – bei Kosten von 140 bis 150 Euro pro Fall.

Der ÄBD für Höchst sei aber „ein Gewinn für alle“, betont Petra Fleischer. Für die Patienten – nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus Nachbarstadtteilen und Teilen der Nachbarkreise – würden die Wege jetzt kürzer. Und auch die Wartezeiten würden dadurch verkürzt.