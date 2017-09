Rennbahn-Streit: Klub gibt die Schlüssel heraus, wehrt sich aber weiter

Wenn die Gerichtsvollzieherin heute Vormittag auf der Rennbahn in Niederrad erscheint, um das Räumungsurteil gegen den Renn-Klub zu vollstrecken, wird sie von der Polizei begleitet. Doch voraussichtlich werden die Beamten nicht eingreifen müssen.



Denn der Verein hat angekündigt, die Schlüssel für seine Geschäftsstelle freiwillig herauszugeben. Er hatte versucht, beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Zwangsvollstreckung abzuwenden. Doch das Gericht wies das Ansinnen am Mittwoch zurück. Der Renn-Klub gibt dennoch nicht auf. Vizepräsident Carl-Philipp Graf zu Solms-Wildenfels sprach von einem „politischen Urteil“.



Die Stadt jedoch will so schnell wie möglich Fakten schaffen und bereitet den Abriss der seit zwei Jahren nicht mehr genutzten Tribüne vor. Voraussichtlich Mitte kommenden Jahres wird der Teil des Geländes, der nicht zu einem öffentlichen Park wird, dem Deutschen Fußball-Bund übergeben. Dieser will dort eine Fußball-Akademie errichten. mu/tre

