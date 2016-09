Kaltwassertreten ab sofort kostenlos am Riedbad möglich: Kneipp-Anlage teurer als geplant

Zwei Stufen führen hinab in das etwa vier Meter lange Becken, das rund 18 Grad kalte Wasser reicht Erwachsenen bis zu den Knien. In der Mitte des Kneipp-Beckens steht ein Edelstahlgeländer, damit jeder sicher Wasser treten kann. Auch ein Kinderbecken gibt es, dazu ein steinernes Armbecken. Der Boden in Frankfurts erster Kneipp-Anlage oberhalb des Riedbades in Bergen-Enkheim ist gefliest. Zu den von Sebastian Kneipp im 19. Jahrhunderts propagierten fünf Prinzipien gehört auch Bewegung. Daher gehört ein metallener Balancierbalken mit roten Fallschutzmatten aus Gummi ebenso zur 285 000 Euro teuren, öffentlich zugänglichen Kneipp-Anlage wie ein Fitnessgerät. An diesem kann jeder Besucher trainieren.

Viel teurer geworden

Dem Betriebsratsvorsitzenden der Bäderbetriebe (BBF), Armin Vessali, ist die Kneipp-Anlage ein Dorn im Auge – vor allem wegen der ausufernden Kosten. Ursprünglich hatten die Bäderbetriebe nur 180 000 Euro für das Projekt veranschlagt. „Nun sind es über 100 000 Euro mehr.“ Geld, das man woanders hätte besser investieren können, etwa im denkmalgeschützten Stadionbad. „Dort haben die Bäderbetriebe das Kleinkinderbecken entfernt. Heute befindet sich dort nur eine große Sandfläche mit ein, zwei kleinen Spielgeräten.“ Im Wasser spielen könnten die Kleinsten nicht mehr, was das Bad für Familien unattraktiv mache.

Vessali kritisiert zudem, dass die Kneippanlage öffentlich zugänglich ist. „Was haben die Bäderbetriebe also davon? Sie verdienen damit kein Geld.“ Ein Umstand, den am Ende die Mitarbeiter bezahlen müssten – seien die Bäderbetriebe doch ohnehin ein Zuschussbetrieb, der dringend darauf achten müsse, mit seinen Angeboten auch Geld zu verdienen. Sinnvoller wäre es gewesen, die Kneippanlage in das Riedbad einzugliedern, so dass man für seine Nutzung zahlen müsse. Etwa für Angebote wie Fitnesskurse oder Einweisungen zur richtigen Nutzung der Wasseranwendungen.

Stadt weist Kritik zurück

Die Kritik weist der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Frank Müller, zurück. „Die 180 000 Euro, die wir vor einem halben Jahr beim Spatenstich nannten, waren die reinen Baukosten.“ Hinzu rechnen müsse man Kosten für den Architekten, die Aufbereitungsanlage für das Wasser der beiden Becken sowie den Abriss des alten Häuschens, das zuvor dort stand – befand sich hier doch einst der Eingang zum Freibad des Riedbades. „Auch haben wir alte Leitungen im Boden gefunden, was die Arbeiten teurer machte.“ Mit einem Experten wurde die Anlage barrierefrei geplant inklusive einer neuen Rampe als Zugang. Auch das Sonnensegel, aufgehängt an vier je 20 Zentimeter dicken Stahlpfosten, war nicht eingeplant. Darum seien die Baukosten von 180 000 Euro auf 200 000 Euro gestiegen.

Und dass es das Kinderplanschbecken im Stadionbad nicht mehr gibt, habe nichts mit dem Riedbad zu tun, sagt Müller. „Wir wollten es vor drei Jahren sanieren. Aber die Bausubstanz war so schlecht, dass das wirtschaftlich nicht vertretbar war.“ Auch sei als Ersatz keine Sandfläche entstanden, sondern ein Wasserspielplatz. Der Andrang sei so groß, dass in 2017 ein zweiter Wasserspielplatz angelegt werde.

Die Kneipp-Anlage am Riedbad sei bewusst öffentlich zugänglich. So wollen die BBF neue Nutzer fürs Riedbad gewinnen, sagt Sportdezernent Markus Frank (CDU). „Jedes Bad hat ein Alleinstellungsmerkmal. Hier sind es Sport und Fitness, aber auch Naturheilverfahren.“ Dazu passe die neue Kneippanlage gut.

Auch werde das Kursprogramm erweitert, so Müller. Dienstags von 17 bis 18 Uhr biete der Frankfurter Kneipp-Verein eine Beratung an, dienstags und mittwochs gebe es „Kneipp nach dem Saunagang“. Hinzu kämen bald kostenpflichtige Kurse, derzeit würden Mitarbeiter des Riedbades beim Deutschen Kneippbund geschult. „Und mit den Kursen verdienen wir auch Geld.“

(hau)