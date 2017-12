Haushaltsdebatte: Koalition erkennt den Ernst der Lage

Frei sprechend, souverän in die Runde blickend, skizzierte Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker seine Vorstellung von Frankfurt als sozialer Stadt und den darauf basierenden gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er verteidigte freiwillige soziale Leistungen wie das Arbeitsmarktprogramm der Stadt oder den Frankfurt-Pass.

66 Prozent der Ausgaben in Höhe von rund vier Milliarden Euro flößen in Soziales und die Bildung. Bekannte Vorwürfe, Frankfurt würde sechsspännig fahren – also über seine Verhältnisse leben – wies der Kämmerer zurück und kritisierte die Finanzpolitik des Landes. Allein durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) habe die Mainmetropole 2016 114 Millionen Euro eingebüßt. Die Klage gegen den KFA vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof hält Becker nach wie vor für berechtigt: „Solidarität muss dort enden, wo wir unsere eigenen Aufgaben nicht mehr finanzieren können.“ Der Kämmerer warnte vor einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit Frankfurts: „Wenn in Frankfurt das Licht gedimmt wird, gehen in ganz Hessen die Lichter aus.“ Deshalb stehe Frankfurt in der Pflicht, gegen das Land zu klagen, müsse aber auch eigene Sparanstrengungen unternehmen.

Daten und Fakten Nach drei Jahren mit Haushaltsüberschüssen plant Kämmerer Uwe Becker (CDU), der auch Bürgermeister ist, im Etat für 2018 mit einem Defizit von 286,2 Millionen Euro.

Seit 2011 habe Frankfurt trotz der enormen Entwicklung und des Bevölkerungszuwachses den Schuldenstand gehalten. Nun komme es beim Vollzug des Haushalts darauf an, den geplanten Schuldenstand zu unterbieten. „Der Haushalt bringt für uns alle Hausaufgaben und wird auch den einen oder anderen Streit in der Koalition bringen“, erklärte Becker.

Zahlen machen Sorgen

Auch Christoph Schmitt (CDU) machen die vorgelegten Zahlen Sorgen. 2017 werde mit einem Fehlbetrag von über 260 Millionen abschließen. 2018 folge mit fast 290 Millionen Euro. Dabei seien die Einnahmeerwartungen keineswegs konservativ. Dennoch stünde dem Einnahmeplus von 2,7 Prozent eine Ausgabensteigerung von 4,7 Prozent gegenüber. Obwohl auch Schmitt die Finanzbeziehungen zum Land als problematisch einstufte, sieht er auch hausgemachte Ursachen: das Ausgabenproblem.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch verteidigte die Sozialausgaben von rund 1,2 Milliarden Euro. Eine friedliche Gesellschaft habe ihren Preis, aber der soziale Ausgleich habe auch einen Wert. Die SPD sei durchaus für eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Die Einführung einer Wettaufwandsteuer im Sommer nannte Busch „einen guten Auftakt“.

KOMMENTAR Debatten über den Haushalt gelten als Sternstunden eines Parlaments. Die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung ist diesem Anspruch gestern in weiten Teilen der Diskussion rhetorisch gerecht geworden.

Eine umweltpolitische Komponenten brachte der Fraktionschef der Grünen, Manuel Stock, in die Debatte. Es gelte die Lebensqualität angesichts des Klimawandels zu erhalten. Der Verkehrslärm müsse verringert, eine stadtnahe Landwirtschaft erhalten werden.

Die „Frankfurter Großmannssucht“ machte die Fraktionschefin der liberalen, Annette Rinn, dafür verantwortlich, dass das Land der Stadt eine großen Teil seiner Einnahmen wegnehme. Als Beispiel nannte sie die 1,5 Millionen Euro teure Einweihungsfeier der neuen Altstadt im Herbst 2018.

Linke will Steuer erhöhen

Für die Linke plädierte Michael Müller für eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Alles andere werde zu sozialen Kürzungen führen. Patrik Schenk (BFF) kritisierte die zahlreichen Leistungen „für nicht lebensnotwendige Einrichtungen wie lesbisch-schwule Kulturhäuser“.