Cyber-Grooming Sexuelle Belästigung im Netz: Keine Ausnahme, sondern die Regel

WhatsApp, Snapchat und Co. Schon Zehnjährige sind rege in der digitalen Welt unterwegs. Das überfordert nicht nur Eltern, sondern auch Lehrer. Medienkompetenz fehle an allen Ecken und Enden, so Experten. Sie fordern, dass Medienkompetenz in der Lehrerbildung Pflicht wird. mehr