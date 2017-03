Charly ist überzeugt: Mein Gehirn wird eine runde Sache: Körbel besser als Einstein

Am Dienstag legte sich Bundesliga-Rekordspieler Charly Körbel in die Röhre, 2020 wird sein Gehirn im Senckenbergmuseum als großes Modell begehbar sein.

Ein komisches Gefühl hatte Charly Körbel schon, als er am Dienstag ins Krankenhaus in Bad Soden kam, um sein Gehirn in einem Magnetresonanztomographen (MRT) scannen zu lassen. Als Fußballer hatte er ja einiges gewonnen, hatte im Trikot der Frankfurter Eintracht den DFB- sowie den Uefa-Pokal in die Höhe gehalten.

Dass er aber einmal sogar Albert Einstein besiegen würde, das hatte sich der inzwischen 62-Jährige nicht vorstellen können. Das Frankfurter Senckenbergmuseum hatte im Internet vier Kandidaten zur Wahl gestellt, aus dem Gehirn des Siegers wird in nächster Zeit ein begehbares Denkorgan gebaut, 50 mal größer als das Original. Von 2020 an soll es dann als eines der wichtigsten Exponate über den „Mensch als System“ informieren.

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß (Canon) Charly Körbel in der Radiologie mit Dr Alexander Hanke.

Zunächst hatte Einstein, der große Physiker, bei der Wahl die Nase vorn. Doch als Eintracht Frankfurt auf ihrer Homepage auf die Aktion hinwies, „schoss Charly Körbel durch die Decke“, wie es am Dienstag Martin Cepek, für die zentrale Museumsentwicklung zuständig, formulierte.

Und der Bundesliga-Rekordspieler machte sich plötzlich ganz neue Gedanken. Alleine 602 Punktspiele, rund 70 Pokalspiele für die Eintracht, sechs Länderspiele und unzählige Trainingseinheiten: Wie oft ist da der Innenverteidiger zum Kopfball hochgestiegen, wie oft hat er einen gegnerischen Ellenbogen abbekommen? Ist da alles heil geblieben in den knapp zwei Jahrzehnten zwischen 1972 und 1990? Oder ist doch die eine oder andere Macke zu erkennen? Das alles sei zunächst ein „ganz, ganz komisches Gefühl“ gewesen, ein „Probescan“ vor einigen Wochen habe aber gezeigt, dass alles in Ordnung ist in seinem Oberstübchen.

Inzwischen melden sich nicht nur Sportjournalisten bei Körbel, sondern auch Fachzeitschriften, stellen Fragen, „von denen ich noch nie etwas gehört hatte“. Und so habe er sich erst einmal schlau gemacht, was sich in einem Gehirn so alles abspielt. Faszinierend sei das, spannend für die gesamte Familie. Und er fragt sich, was seine früheren Lehrer aus Dossenheim denken, dass ausgerechnet sein Gehirn demnächst im Museum ausgestellt werden wird. Und seine Mutter sei schon jetzt stolz, weil sie in rund drei Jahren durch das Gehirn ihres Sohnes marschieren kann. Körbel: „Ich denke, mein Gehirn wird eine runde Sache.“

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß (Canon) Charly Körbel im MRT.

Bis dahin ist aber noch viel Arbeit zu erledigen. Zunächst wird ein 3-D-Drucker mit den MRT-Daten gefüttert, damit er ein Kunststoffhirn in Originalgröße ausspucken kann. Danach wird alles auf acht mal sechs mal sechs Meter hochgerechnet, um dann das Ausstellungsstück im Metallrahmenbau, aus Holz und Kunststoff sowie mit viel Technik herzustellen. Am Ende werden die Besucher unter anderem erfahren können, welche Bereiche für welche Funktionen zuständig sind.

Professor Michael Madeja, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die das Projekt mit einer Million Euro unterstützt, wies darauf hin, dass Fußball eine sehr spannende Tätigkeit für ein Gehirn sei, weil viele Hirnteile zusammenarbeiten müssten. Es gäbe zwar schon Schach-Computer, die den Weltmeister schlagen können, aber es werde noch Jahrzehnte dauern, bis Roboter die deutsche Nationalelf besiegen könnten. Und deshalb sei Charly Körbel sogar eine bessere Wahl als Albert Einstein. Was Martin Cepek ähnlich sieht. Mit dem Eintracht-Urgestein lässt es sich besser werben als mit Einstein.