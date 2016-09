Verbindungen zu Hells Angels: Körperverletzung im Bahnhofsviertel

Vor der Animierbar „My Way“ und dem Laufhaus in der Taunusstraße 26 sollen Türsteher am Mittwochabend einen Mann verletzt haben. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Täter fest. Dem Lokal und Bordell werden beste Verbindungen zu den Hells Angels nachgesagt. Trotzdem will die städtische Tourismus + Congress GmbH dort am Montag eine Broschüre vorstellen.

Körperverletzung und Festnahme in der Taunusstraße im Bahnhofsviertel: Am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr gingen nach Polizeiangaben vier Männer – „angeblich Türsteher“ – auf einen Mann (26) aus Mörfelden-Walldorf los und traktierten ihn „mit Gürtel und Pfefferspray“. Als die Polizei am Tatort vor einem Kiosk in der Taunusstraße 31 eintraf, waren die Täter weg. In der direkt benachbarten Animierbar „My Way“ nahmen die Beamten, die mehr als ein gutes Dienstfahrzeuge und auch Hunde dabei hatten, später einen Tatverdächtigen fest: 47, aus Frankfurt, polizeibekannt.

Ein Polizeisprecher sagte, dass der Mann Widerstand geleistet habe und bei der Festnahme von einem der Hunde gebissen worden sei. Weil der mutmaßliche Türsteher eine Behandlung durch den Rettungsdienst abgelehnt habe, sei er ohne eine solche zur Vernehmung in das 4. Revier gebracht worden. Aus der Polizei heißt es, dass die mutmaßlichen Türsteher wohl von gegenüber des Kiosks stammten. Dort, im selben Gebäude wie die Bar „My Way“, liegt das Laufhaus Taunusstraße 26. Beiden Etablissements werden beste Verbindungen zur Rockergruppe Hells Angels nachgesagt.

Die Schilderungen aus der Leitung des Laufhauses hören sich etwa anders an: Ein „Rumäne“ sei ins Eros Center gekommen und habe versucht, seine Ex-Freundin zu belästigen. Darauf habe ein Wirtschafter ihn herausgeworfen. Als der Rumäne mit einem Freund zurückgekehrt sei und abermals ins Haus wollte, habe der Wirtschafter Pfefferspray eingesetzt. Bei der Person, die später im „My Way“ festgenommen wurde, habe es sich nicht um einen Türsteher, sondern um einen Gast gehandelt. Er habe mit der Auseinandersetzung an der Tür überhaupt nichts zu tun gehabt.

Für die städtische Tourismus + Congress GmbH (TCF) kommt der Vorfall zu einer ungünstigen Stunde: Sie hat gerade gestern zu einem Pressegespräch im „My Way“ eingeladen. TCF-Geschäftsführer Thomas Feda will dort die Broschüre „Bars, Basare und Bohéme – 99 Highlights im Frankfurter Bahnhofsviertel“ vorstellen, zusammen mit dem Fotografen Ulrich Mattner, der sie im Auftrag der TCF erarbeitet hat. In der Presseeinladung wird auch auf den „Abend der offenen Bordell-Tür“ hingewiesen. Das Laufhaus Taunusstraße 26 bietet ihn – das ist wohl eine bundesweite Premiere – anlässlich der Bahnhofsviertelnacht an, „um Einblicke in ein für viele mit einem Stigma behaftetes Geschäftsmodell zu vermitteln“.

Eine städtische Gesellschaft, die in eine Animierbar mit Hells-Angels-Nähe einlädt und für die Veranstaltung eines mutmaßlichen Rockerbordells wirbt? TCF-Chef Feda betont, dass es bei dem Pressegespräch am Montag allein um die Broschüre gehe. Das „My Way“ sei vom Fotografen Mattner vorgeschlagen worden, der mit der Bar und dem Laufhaus bei seinen Rotlichtführungen zusammenarbeite. So sei auch der Hinweis auf den „Abend der offenen Bordell-Tür“ in die Mitteilung gelangt. Feda sagt, dass das „My Way“ unterm Strich nicht zu den problematischen Etablissements zähle, er habe sich diesbezüglich auch beim Ordnungsamt rückversichert. Zur mutmaßlichen Hells-Angels-Nähe der Bar sagt Feda, dass er diese nicht begrüße, man dergleichen aber überall im Bahnhofsviertel finde. „Wenn wir so denken, können wir die ganze Bahnhofsviertelnacht sein lassen.“

(chc)