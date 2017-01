Zeugen verhöhnen das Gericht: Kollektiver Gedächtnisschwund nach tödlicher Schlägerei im Gibson-Club

Im Prozess um die tödliche Schlägerei in der Discothek „Gibson“ auf der Zeil steckt die Schwurgerichtskammer noch mitten in der Beweisaufnahme. Frühestens im März ist mit einem Urteil zu rechnen. Die Zeugen machen es dem Gericht alles andere als leicht.

Es ist eine verschworene Gemeinschaft mit eigenen Regeln, mit der es Richterin Bärbel Stock zu tun hat. Zwei der drei Männer, die im Prozess um die tödliche Schlägerei in der Discothek „Gibson“ auf der Anklagebank sitzen, sind Mitglieder des türkischen Rocker-Clubs „Osmanen Frankfurt“, ebenso wie die meisten Zeugen. Und die leiden bezogen auf die Tatnacht, den 24. Mai 2015, und den Tag danach an ausgeprägtem Gedächtnisschwund. „Wissen Sie eigentlich, was ein Ordnungsgeld und was Ordnungshaft ist?“, versucht Richterin Stock den Zeugen auf die Sprünge zu helfen, vergeblich.

Ohnehin ist fraglich, ob sie den Aussagen der Männer trauen kann, zumal Gericht und Staatsanwaltschaft Hinweise vorliegen, die eine versuchte Manipulation des Aussageverhaltens nahelegen. „Jeder andere, aber nicht der Murat (Hauptangeklagter) geht in Haft“, soll der Vize-Chef der Rocker bei einem Grillfest am Tag nach der Tat seinen Kumpels eingeschärft haben. Hintergrund war die schwierige private Situation des 39 Jahre alten Hauptangeklagten, dessen Lebensgefährtin im Sterben lag, nachdem sie ein behindertes Kind zur Welt gebracht hatte.

Höchstens touchiert

Das aber ändert nichts daran, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist: Den entscheidenden Schlag soll ihm der 39-Jährige verpasst haben. Ein Bekannter eines Mitangeklagten hatte ihn zu Beginn des Verfahrens belastet: Er habe genau gesehen, wie der 39-Jährige dem späteren Todesopfer ins Gesicht geschlagen habe. Auf dieser Aussage fußt die gesamte Anklage. Der 39-Jährige bestreitet die Tat. Er habe das spätere Opfer, das nach mehreren Tagen Koma in der Klinik starb, bestenfalls touchiert, nicht aber geschlagen oder getreten. So hatte der kräftige, stark tätowierte Mann bereits am ersten Verhandlungstag Anfang Dezember vor Gericht argumentiert.

Die beiden 26 und 31 Jahre alten Mitangeklagten haben sich dagegen „nur“ wegen Körperverletzung eines weiteren Gastes und Beteiligung an einer Schlägerei (mit Todesopfer) vor Gericht zu verantworten.

Rocker-Rivalitäten?

Zu klären versuchen Gericht und Staatsanwaltschaft auch, ob es bei der Schlägerei um Spannungen oder Rivalitäten innerhalb des Rockermilieus ging. Die bislang fünf Verhandlungstage mit vielen Zeugenvernehmungen gaben laut Staatsanwältin Sandra Dittmann keine Anhaltspunkte dafür.

Im Gegenteil: Als man sich am Pfingstsonntag, also dem Tag nach dem Vorfall, bei dem Vereinspräsidenten zum Grillfest traf, habe dieser – nachdem über die Auseinandersetzung lebhaft diskutiert worden war – die drei Beteiligten mit Nachdruck aufgefordert, „sich bei der Polizei zu stellen und dort die Wahrheit zu sagen“. Wie diese Wahrheit im Detail aussieht, bemüht sich die Schwurgerichtskammer mit Akribie, aber offenbar nur durchwachsenem Erfolg aufzuklären.

Staatsanwältin Dittmann vertraut in diesem Fall ohnehin eher den Sachverständigen als den Zeugen, die immer wieder erkennbar gelangweilt auf die Fragen des Gerichts reagieren und die offensichtlich kein rechtes Interesse an der Aufklärung der Angelegenheit haben.

Das Gericht will im Februar trotzdem noch zahlreiche Zeugen hören. Dann wird allerdings auch der Polizist in den Zeugenstand treten, der die Ermittlungen in dem Fall geleitet hatte. Zudem wird das Gericht einen Psychiater hören, der über Alkoholkonsum und Drogengewohnheiten der drei Angeklagten urteilen soll. In solchen Prozessen geht es häufig auch um eine möglicherweise eingeschränkte Schuld- und Steuerungsfähigkeit. Und dann kommen noch die Gutachter: Besonders ein Gutachten über Stofffasern soll den Hauptangeklagten belasten.