Über 70 Prominente sammeln zum 35. Mal auf der Freßgass: Kommen Sie heute zu Leberecht auf der Fressgass

Ein Vorbild für Frankfurt? Köln setzt auf große Inszenierung an Silvester Konzept für die Silvesternacht: Mit Licht gegen die Angst

Frankfurt. Nach den Übergriffen am vergangenen Jahreswechsel werden in mehreren Städten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. In Köln wird zudem versucht, mit einer Lichtinszenierung für eine besondere Atmosphäre zu sorgen. Derartige Ideen sieht man in Frankfurt skeptisch. mehr