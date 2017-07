Wohnungsnot in Frankfurt: Kommentar: Der Zuzug lässt sich nicht aufhalten

Frankfurt wird immer teurer Was die SPD gegen die steigenden Wohnungspreise tun will Trotz der starken Neubauaktivität bleibt die Lage auf dem Wohnungsmarkt angespannt. Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage wird größer, die Preise steigen immer weiter. Nach Ansicht von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) gibt es nur eine Lösung. clearing

Nicht wenige aus Frankfurt und dem Umland würden den für die kommenden Jahren prognostizierten Einwohnerzuwachs am liebsten stoppen. Dann müssten vertraute Grünflächen nicht bebaut werden, es gäbe ausreichend Wohnungen, nicht so viele Autos auf den Straßen, genügend Platz an den Schulen – und eine ganze Reihe von Problemen weniger.Aber so einfach ist es nicht, unsere kleine, heile Welt zu erhalten. Der Zuzug in die Städte, wo die Menschen attraktive Arbeitsplätze und eine hohe Lebensqualität finden, lässt sich nicht aufhalten. Natürlich könnte man einfach keine Wohnungen mehr bauen. Aber das hätte vor allem zwei Konsequenzen. Zum einen müssten die Menschen, die einen Job in Frankfurt finden, immer weitere Wege fürs tägliche Pendeln in Kauf nehmen. Die Folge wäre noch vollere Autobahnen und Züge. Zum anderen würden die Wohnungspreise viel stärker steigen als bisher, so dass sie nur noch von Topverdienern bezahlt werden könnten. Wer da nicht mithalten kann, wird eben aus der Stadt gedrängt.Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, was passiert, wenn der Wohnungsbau nicht mit der Nachfrage mithält. Mietsteigerungen von 50 Prozent in zehn Jahren sind schön für Investoren, nicht aber für Wohnungssuchende.Deshalb ist es gut, neue Baugebiete auszuweisen. Allerdings müssen dort dann auch die richtigen Wohnungen gebaut werden. Und das sind nicht die, bei denen die Bauherrn auf exorbitante Mietsteigerungen in den kommenden Jahren setzen.