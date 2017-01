Kosten für den Klinikneubau: Kommentar: Der Zweck heiligt die Mittel nicht

Was den Berlinern ihr Flughafen, den Stuttgartern ihr Bahnhof und den Hamburgern ihre Elbphilharmonie, das ist den Frankfurtern ihr Krankenhaus. Stand heute kostet der Neubau die Stadt und das Land bereits 286 Millionen Euro. Doch damit sind längst nicht alle notwendigen Investitionen gedeckt, der zweite und der mögliche dritte Bauabschnitt sind noch gar nicht berücksichtigt. Am Ende werden sich die Kosten für den Klinikneubau, einst auf 173 Millionen Euro geschätzt, mehr als verdoppelt haben. Eine gute Investition, weil das städtische Klinikum vor allem in der Notfallversorgung unverzichtbar ist, auch wenn Kritiker des Krankenhauses diese Tatsache gerne unter den Tisch kehren.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Stefanie Liedtke

Ungeheuerlich aber ist die Salamitaktik, mit der Stadtverordneten und Frankfurter Bürgern die wahren finanziellen Ausmaße des Klinikneubaus scheibchenweise offenbart werden. Hier hat der Magistrat die Bürger kurz vor den Kommunalwahlen gründlich hinters Licht geführt. Es mag Usus sein in Frankfurt, Baukostensteigerungen in Kostenschätzungen nicht zu berücksichtigen. Das macht es aber nicht besser. Dem Vernehmen nach soll man sich im Magistrat Anfang 2015 einig gewesen sein, im Fall des Höchster Klinikums nicht alle Karten auf den Tisch zu legen.

Das Motiv mag ein hehres gewesen sein: Gut möglich, dass es nie zum Neubau des städtischen Klinikums gekommen wäre, hätten die Verantwortlichen von Anfang an die tatsächlichen Kosten klar benannt. Jetzt, da die Arbeiten am Neubau begonnen haben und der Vertrag mit dem Generalunternehmer unterzeichnet ist, sind vollendete Tatsachen geschaffen. Niemand wird das Projekt mehr stoppen können, unabhängig davon, wie viele Millionen es noch verschlingen wird. Berliner, Hamburger und Stuttgarter können ein Lied von derlei Geschichten singen. Aber so wichtig der Neubau des Klinikums auch sein mag – es bleibt dabei: Der Zweck heiligt die Mittel nicht.