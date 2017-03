Urinale am Hauptbahnhof: Kommentar: Eine unsaubere Sache

Die Bahn will dem Wildpinkeln mit den drei Urinalen an den Vorplätzen des Hauptbahnhofs Einhalt gebieten. Doch was nach einer guten Idee klingt, entwickelt sich schnell zum Bumerang. Die aufgestellten Plastikboxen sind wenig einladend. Im Gegenteil: Der ein oder andere Frankfurt-Besucher wird sich schon gewundert haben, wo er da in der Mainmetropole seine Notdurft verrichten soll. Andere sind angewidert von dem Anblick. Eine viel negativere Werbung kann man sich kaum vorstellen – und das als erster Eindruck der Stadt.

Die Dinger sind hässlich und stinken. Selbst wenn es tatsächlich ein paar Wildpinkler weniger gibt: Viel appetitlicher ist diese Lösung dann auch nicht. Aber sie ist anscheinend günstig. Und Geld scheint das einzige Kriterium der Bahn zu sein. Nicht einmal ein Sichtschutz verdeckt die Urinale. Auch an die Kanalisation sind sie nicht angeschlossen, was zumindest ein Überlaufen verhindern würde. Wohl alles zu teuer.

Viel besser wären aber andere Lösungen, etwa richtige Toiletten. Aber wer im Hauptbahnhof für ein kleines Geschäft 70 Cent bezahlen soll, der freut sich nicht über einen 50-Cent-Gutschein wie in den Raststätten. Im Gegenteil: Der ärgert sich. Und der ein oder andere mit schmalem Geldbeutel macht woanders hin. Kostenlose und saubere Toiletten, möglichst in ausreichender Zahl, wären die Lösung. Aber das kostet ja Geld. Andererseits: Der Flughafen macht es vor . . .