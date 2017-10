Buchmesse: Kommentar: Gegen Rechte braucht es mehr als Symbolik

Alle suchen nach dem adäquaten Umgang mit den rechtskonservativen Positionen, die spätestens seit dem katastrophal erfolgreichen Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl gesellschaftsfähig geworden sind. Wenn Alexander Gauland ankündigt, seine Partei werde Merkel jagen, ist der kollektive (und kalkulierte) Aufschrei gewiss. Wenn es darum geht, wer im Bundestag neben den Rechtspopulisten sitzen möge, fängt das Stühle-rücken an, um Ablehnung zu zeigen – verloren hat dabei die FDP. Und bei der Buchmesse setzten die Macher darauf, die Verlage der „Neuen Rechten“ in Nachbarschaft von Comic-Verlagen, der Amadeu-Antonio-Stiftung und der Bildungsstätte Anne Frank zu neutralisieren.



Die gewünschte Auseinandersetzung gab es – allerdings nicht so wie es Buchmesse und Börsenverein des Deutschen Buchhandels beabsichtigt hatten. So blieb es bei einem hilflosen Versuch. Für 2018 braucht es mehr als Symbolik. Eindeutige Positionen sind dann gefragt.

