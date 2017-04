Kommentar: IHK-Präsident Müller abgemeiert

Frankfurts Industrie- und Handelskammer mit rund 110 000 Mitgliedsunternehmen gehört zu den drei größten Kammern in Deutschland. Jetzt hat Frankfurt den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft der hessischen Kammern verloren. Dahinter eine Intrige zu vermuten, ist abwegig. Die Affäre um die Vergabe eines lukrativen Auftrags durch Müller an den Wiesbadener CDU-Fraktionsvorsitzenden Bernhard Lorenz inklusive eines einträglichen Gegengeschäfts für Müller wurde nicht aufgearbeitet.



Gegen Müller läuft ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen Untreue, das noch nicht abgeschlossen ist. Auch wenn vor Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt, so hat die Sache, selbst wenn sie rechtens sein sollte, ein Geschmäckle. Die Präsidenten der anderen hessischen Kammern sahen das wohl so und haben Müller zu verstehen gegeben, dass sie ihn nicht mehr im Vorstand ihres Gremiums wünschten. Müller hätte der Frankfurter IHK einen großen Dienst erwiesen, wenn er nach Aufnahme der Ermittlungen sein Präsidentenamt zur Verfügung gestellt oder zumindest ruhen hätte lassen.

