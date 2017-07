Frankfurter Biergärten: Kommentar: Schwieriger Interessenausgleich

Mit den Freisitzen ist es ein bisschen wie im Straßenverkehr: Wer gerade auf dem Fahrrad sitzt, ärgert sich über die Rücksichtslosigkeit der Autofahrer. Wer als Fußgänger unterwegs ist, ärgert sich über Radler-Rambos. Die Rollen können wechseln. Wer gerade gemütlich im Biergarten sitzt, den ärgert es, wenn wegen der spießigen Anwohner um 22 Uhr der Platz im Freien geräumt werden muss. Wer hingegen zur Frühschicht raus muss, den empört es, wenn auf der Gasse keine Ruhe einkehren will.



Auf dem Weg zur nördlichsten Stadt Italiens hat Frankfurt in den vergangenen Jahren eine große Strecke zurückgelegt. Kaum mehr ein Lokal, das nicht im Freien Tische für fröhliche Zecher anbietet. Und in der kalten Jahreszeit halten viele Wirte Wintergärten bereit, nicht nur für Raucher. Ein mediterraner, urbaner Lebensstil verbreitet sich in vielen Stadtteilen. Zum Leidwesen der Autofahrer auch auf Kosten von Parkplätzen.



Wie im Straßenverkehr gibt es im dichten Gewirr einer Großstadt Konflikte. Der öffentliche Raum muss mit vielen geteilt werden. Es kann nicht die ganze Stadt in einen großen Biergarten umgewandelt werden. Im Großen und Ganzen aber funktioniert der schwierige Interessenausgleich.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]