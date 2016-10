Kommentar: Vorschriften gelten für alle

Dass ausgerechnet Bruder Paulus vom Kapuzinerkloster Liebfrauen durch seine Nachfrage beim Ordnungsamt die Stadtpolizisten auf den obdachlosen Eisenbahn-Reiner angesetzt hat, ist für viele Christen sicherlich ein Schock. In der Kirche predigt er von Nächstenliebe und dann so etwas.

Im Grunde genommen, hat Bruder Paulus aber recht mit seinem Anliegen. Natürlich kann nicht jeder einfach das machen, was er will. Soll die Stadtgesellschaft funktionieren, müssen sich die Bürger an Regeln und Vorschriften halten. Auch für Eisenbahn-Reiner kann keine Extrawurst gebraten werden.

Bruder Paulus hat das aber so wahrgenommen. Während anderen das Leben in der Liebfrauenstraße schwer gemacht wurde, blieb Eisenbahn-Reiner unbehelligt. Und das fasste Bruder Paulus als Ungerechtigkeit auf.