Umfrage zum Referendum: Kommentar: Wie ticken die Türken in Frankfurt?

Einen Tag lang habe ich mich mit Türken im Frankfurter Bahnhofsviertel unterhalten . Auf der Straße, in Restaurants, in Geschäften, am Bahnhof und vor dem Konsulat. Ich habe dabei viel gelernt über die Stimmung in der türkischen Community in Frankfurt am Main - über die Meinung der Türken zum Referendum, aber auch über ihre Meinung zu Deutschland und zu Europa.Mein Name ist Zeynep Varan, ich bin 22 Jahre alt und studiere Media Management in Wiesbaden. Ich arbeite seit einigen Jahren als Journalistin, engagiere mich im Vorstand der Jugendpresse Hessen. Ich habe türkische Wurzeln und beherrsche die Sprache fließend. Während der Umfrage unter Frankfurter Türken habe ich ausschließlich Türkisch gesprochenVielen meiner Gesprächspartner war das angenehm – in ihrer Muttersprache können sie sich besser ausdrücken. Sie haben sich Zeit genommen, um mir zu erklären, warum sie beim Referendum mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen wollen.Die Türken sind großartige Gastgeber – auch gegenüber Journalisten. Während unserer Recherche haben unsere Gesprächspartner uns einen Tee nach dem anderen angeboten; auch leckere Süßspeisen gab es zu probieren.Klar ist aber: Die türkische Gemeinde in Frankfurt ist angespannt. Das Referendum macht viele Türken nervös. Im Verlauf der Recherche wurden wir immer wieder gebeten, Geschäfte und Logos nicht abzubilden. Händler und Gastronomen hatten Angst, dass sie durch ihre politische Meinung Kunden verlieren könnten. Viele der Befragten wollten außerdem nicht mit vollem Namen in der Zeitung erscheinen. Diese Wünsche haben wir respektiert.Bemerkenswert war, dass viele der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, erst mal über die Frage „Was ist ihre Meinung zum Referendum?“ nachdenken mussten – nur wenige hatten sofort eine Antwort parat. Einige Türken wollten nicht mit mir sprechen. Ein Mann fragte sogar, warum ich eine solche Umfrage für die deutsche Presse durchführe.Viele meiner Gesprächspartner empfinden das Referendum als unangenehm, weil es die Türken spaltet. Sprechen die türkischen Händler in Frankfurt untereinander über das Referendum? „Nein“, sagt einer, „Wir lassen uns unsere Stimmung nicht vermiesen. Dieses Gespräch würde uns nicht weiterhelfen.“Die meisten, die wir gefragt haben, wollen mit „Ja“ stimmen. Nur ein Drittel will „Nein“ stimmen. Unentschlossene sind uns gar nicht begegnet – was in der türkischen Politik aber nicht ungewöhnlich ist.Am Ende meiner Recherche unter Türken in Frankfurt stehen zwei Erkenntnisse.Erstens: Die türkische Community in Frankfurt ist politisiert. Ich habe niemanden getroffen, der nicht wählen gehen wollte. Alle sind der Meinung, dass es ihre Bürgerpflicht sei.Zweitens: Der türkischen Community in Frankfurt liegt an guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei – unabhängig vom Ausgang des Referendums. Sie leben gerne hier, sie fühlen sich in beiden Staaten heimisch. Oft war von „Dostluk“ die Rede – von Freundschaft.