Neuer Leitfaden zur Straßenbenennung: Komplizierte Straßennamen soll es in Frankfurt nicht mehr geben

Kennen Sie Abai Qunanbajuly? Der Dichter gilt als Begründer der modernen kasachischen Literatur und ist potenzieller Namensgeber für eine Straße in Frankfurt. Zumindest steht er an erster Stelle der beim Stadtvermessungsamt geführten Vorschlagsliste. Sollte sich allerdings ein Ortsbeirat – diese sind für die Benennung zuständig – dafür entscheiden, den Übersetzer Goethes zu würdigen, gibt es möglicherweise ein kleines Hindernis: Laut dem neuen Leitfaden zur Straßenbenennung, den Planungsdezernent Mike Josef (SPD) jetzt in Kraft gesetzt hat, sollen Straßennamen nämlich „gut verständlich und einprägsam“ sein.

Das sei allein schon aus Gründen der Sicherheit nötig, erläuterte Rainer Müller-Jökel, der Leiter des Stadtvermessungsamtes, im Planungsausschuss im Römer. Rettungsdienste sollten nicht wegen Hörfehlern in eine falsche Straße fahren. Die Corneliusstraße im Westend und die Comeniusstraße im Nordend etwa sind leicht zu verwechseln.

Auch schwer auszusprechende Namen sollen nicht mehr verwendet werden. Die „De-Saint-Exupéry-Straße“ im neuen Gewerbegebiet Gateway Gardens am Flughafen dürfte es demnach nicht geben.

Die Länge der Straßennamen wird auf 25 Zeichen beschränkt. Das hat vor allem praktische Gründe. Denn die „Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße“ – einen längeren Namen gibt es in Frankfurt nicht – passt kaum noch in ein amtliches Formular. Besser haben es da die Anwohner der Zeil.

Mit so wenigen Buchstaben müssen neue Straßennamen nicht auskommen. Bei Persönlichkeiten soll auf den Vornamen nicht verzichtet werden. Bei „Schmidt“ etwa erscheint das dringend nötig. Wobei: Derzeit steht nur ein Schmidt auf der Vorschlagsliste, nämlich der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Nach ihm könnte frühestens drei Jahre nach seinem Tod, also 2018, eine Straße benannt werden. Die „Helmut-Schmidt-Straße“ hätte 21 Zeichen – passt.

(mu)